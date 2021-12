Più si entra nei cosiddetti “anta” e più l’esigenza di avere un sonno ristoratore aumenta. Non sempre, però, vi si riesce e la causa può dipendere da tanti fattori, come la schiena che non è più in perfetta forma. Dolori di sciatalgia o di cervicale, un pasto troppo abbondante in serata potrebbero compromettere un buon riposo. In ogni caso sarà forse colpa di materassi e cuscini, ma per dormire bene bisognerebbe stare attenti anche a questo aspetto.

A parte i problemi particolari di salute, per un sonno ristoratore anche il letto conta. Dormire su un buon materasso, che non collassi su se stesso, aiuterebbe non poco a mantenere la schiena diritta. Anche il cuscino ha la sua importanza e pure la coperta. Una buona coperta ci permette, infatti, di stare al caldo e di creare un buon microclima, quando ci si infila sotto le lenzuola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Aggiungiamo due trucchi insoliti, che ci permetteranno di dormire bene. Spesso si sottovaluta l’illuminazione nella stanza da letto. Le lampadine, ad esempio, dovrebbero corrispondere alla luce naturale del tramonto. Invece, spesso in camera da letto, si hanno lampadine che offrono la luce di mezzogiorno, che non ci fa venire voglia di chiudere gli occhi.

Sarà forse colpa di materassi e cuscini, ma per dormire bene bisognerebbe stare attenti anche a questo aspetto

Quando si arriva a sera e si è un po’ stanchi, volentieri ci si mette a letto. Alcuni accendono la TV per guardare gli ultimi programmi e si addormentano anche con il telecomando in mano e la televisione accesa. Altri, invece, non sopportano di dormire al buio completo e lasciano l’abat jour accesa. Altri ancora, che vivono in città dove le luci di strada sono perennemente accese durante la notte, lasciano semplicemente la persiana alzata, affinché filtri la luce.

Ebbene è proprio la luce artificiale notturna che potrebbe avere delle conseguenze negative sulla salute. Secondo una ricerca condotta in Olanda, la presenza di luce durante le ore notturne disturberebbe un processo vitale molto importante. La vita è nata sul Pianeta Terra dove già esisteva il ciclo della luce diurna e del buio notturno. Durante tutta la sua evoluzione, questo ciclo si è ben radicato in ogni cellula degli esseri viventi.

Problemi di salute

Alterare questo ciclo comporterebbe il peggioramento di diversi parametri. Il sistema immunitario si attiverebbe nel senso infiammatorio; comporterebbe un indebolimento a livello muscolare e la nascita di segni precoci di osteoporosi.

L’aspetto positivo è che se di notte si spengono le luci, allora tutti i sintomi spariscono. Questo studio olandese è stato eseguito sui topi, ma molti esperti concordano che alterare il ciclo giorno notte con la luce artificiale faccia male alla salute.