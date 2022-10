Abbiamo raccolto per mesi i soldi delle vacanze estive per poterli spendere durante le ferie ma, in autunno, il budget per i viaggi potrebbe variare. Non tutti infatti possono programmare spostamenti troppo dispendiosi, anche per un fine settimana e organizzare una gita fuori porta sembra quasi impossibile. Se poi dobbiamo partire con tutta la famiglia, nonostante la bassa stagione, potremmo scoprire delle tariffe da capogiro. Di certo sarà difficile trascorrere le vacanze in un resort o in un’altra location stellata con pochi soldi, tranne rare occasioni di offerte e promozioni, che dovremmo sempre tenere sott’occhio.

Consigli e trucchi per viaggiare con pochi soldi in Italia e 3 mete low cost

Per riuscire a partire con pochi euro bisogna ampliare i nostri orizzonti e non lasciare nulla al caso, gli imprevisti possono incidere nella cifra totale. Quindi è importante studiare i luoghi che visiteremo, i collegamenti e spostamenti pubblici o app di car pooling, che spesso convengono rispetto ad altri mezzi. Oppure se la città è piccola e in pianura valutiamo la possibilità di affittare una bicicletta o uno scooter. Le partenze in aereo sono comode, ma controlliamo le promozioni dei treni, anche quelli veloci, che potrebbero sorprenderci in termini di budget.

In vari siti internet è possibile trovare dei codici sconto alfanumerici che offrono una riduzione dei biglietti aerei, del treno o pullman. Un’occasione per fare una vacanza low cost è scegliere di pernottare con il metodo “scambio casa”, mettendo a disposizione il proprio alloggio. Nei siti specializzati troveremo gli utenti che scambiano la propria abitazione a titolo gratuito, basterà iscriversi, comunicare una serie di dati e scegliere la nostra meta. Per i pasti, invece, potremmo approfittare di fiere e sagre per assaporare a poco lo street food locale.

Posti economici e bellissimi

Qualsiasi sia la nostra meta, tra i consigli e trucchi per viaggiare con pochi soldi rientra la scelta del bagaglio. Infatti, se partiamo in aereo sarà più conveniente portare con noi solo uno zaino con l’abbigliamento consono e ridotto ai minimi. In Italia, in provincia di Foggia, si trova un bellissimo borgo romantico, ovvero Vico del Gargano. Tra le vie più piccole, quella “del bacio” sembra sia un luogo dedicato anticamente agli appuntamenti d’amore.

Località antica ricca di fascino con un litorale strepitoso, tra ampie spiagge e pinete, e la Foresta Umbra, Parco Nazionale e Patrimonio dell’UNESCO. A pochi passi da Terni si trova Narni, un meraviglioso comune che sembra abbia ispirato un famoso romanzo fantasy. È un luogo suggestivo ricco di riferimenti medievali, come cinta muraria, torri e porte e il centro storico è tranquillamente percorribile a piedi. Ci aspetta una vacanza rilassante ed all’insegna della cultura, senza spendere cifre esorbitanti. Si potrebbe spendere davvero poco per soggiornare a Termoli, e dintorni, in provincia di Campobasso. Affaccia sul litorale adriatico, questo luogo regala scorci meravigliosi, da vedere i trabucchi e le bellezze architettoniche e artistiche, come il Castello Svevo.

