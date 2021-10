Gli studi scientifici da tempo hanno indicato che la salute si cura prima a tavola e che quello che mangiamo condiziona il nostro benessere. Per questo motivo, si consiglia fra le altre cose, di mangiare anche molta frutta e verdura. Può capitare a tutti di attraversare dei periodi in cui non ci si sente in forma e affrontare le giornate diventa particolarmente difficile. In questi casi potrebbe essere consigliabile introdurre nella propria dieta anche un particolare ortaggio.

Considerato il cibo dei poveri non tutti la mangiano ma per chi si sente stanco e spossato questo è un benefico ortaggio da cucinare.

La rapa è presente in molte ricette antiche ed è sempre stata il cibo di sostentamento dei poveri.

Appartiene alla famiglia delle brassicacee come il cavolo e i cavoletti di Bruxelles. È la radice della pianta, mentre i germogli sono le cosiddette cime di rapa.

Ci sono diverse varietà, tra cui quelle bianche, leggermente violacee o rosa.

Con la rapa possiamo cucinare minestre, zuppe e risotti.

Può anche essere bollita dopo aver tolto la pellicina che la avvolge e consumata nelle insalate.

Possono essere cucinate al forno e utilizzate come contorno per le carni. Sono molto buone fritte nell’olio molto caldo e dopo averle tagliate sottili.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Considerato il cibo dei poveri non tutti la mangiano ma per chi si sente stanco e spossato questo è un benefico ortaggio da cucinare

La rapa è un alimento versatile in cucina e introdurla nella dieta apporta numerosi benefici. Infatti, è indicata nei casi in cui si avverte stanchezza generale e spossatezza, grazie alle ricchezza di vitamine e minerali. Contiene vitamina A, B1, B2, B3 e la vitamina C, e minerali come il potassio, il calcio, il ferro il fosforo e il sodio.

Grazie all’acqua in essa contenuta la rapa bianca è diuretica ed ha un basso contenuto di calorie. Svolge una funzione antinfiammatoria. Inoltre, è indicata per chi soffre di stitichezza per la presenza di fibre che regolarizzano l’evacuazione, e oltre a rafforzare il sistema immunitario, contribuirebbe ad eliminare le sostanze cancerogene presenti nell’intestino.

Rinforzano il sistema immunitario e contiene composti solforati e azotati che stimolano la disintossicazione dell’organismo.