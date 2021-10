Le azioni Fincantieri continuano a deludere le attese del mercato perseverando nella loro progressione ribassista. Ogni volta, infatti, che sembra di essere vicini alla svolta rialzista, le azioni Fincantieri continuano a deludere le attese del mercato perseverando nella loro progressione ribassista.

Quando ad agosto (Che sia questa la volta buona per vedere le azioni Fincantieri esplodere al rialzo?) sembrava che si stessero creando le condizioni per un’inversione rialzista, subito abbiamo avuto la conferma della forza degli orsi. In circa due mesi, infatti, le azioni Fincantieri hanno perso circa il 20% allontanandosi dai livelli che avrebbero potuto segnare la svolta.

A questo punto, quindi, ci sono tutti i presupposti affinché le quotazioni scendano fino in area 0,626 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso, poi, si trova in area 0,516 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero prendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,738 euro (I obiettivo di prezzo). Lo scenario rialzista, poi, verrebbe confermato da una chiusura settimanale superiore a 0,77 euro. In questo caso il titolo Fincantieri potrebbe dirigersi verso l’obiettivo più vicino in area 0,9 euro. La massima estensione rialzista, invece, passa per area 1,333 euro per un potenziale rialzo del 100% rispetto ai livelli attuali.

Che Fincantieri possa presto ripartire al rialzo è confermato anche dalla semestrale 2021 nella quale l’azienda ha riportato un forte risultato con un miglioramento degli utili, dei ricavi e dei margini di profitto. Un dato importante e interessante è il margine di profitto che sebbene non eccezionale, parliamo dello 0,2%, mostra un netto miglioramento rispetto alla perdita netta del primo semestre del 2020.

Per gli analisti che coprono il titolo il giudizio medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 15% circa.

Fincantieri (MIL:FCT) ha chiuso la seduta del 21 ottobre a quota 0,695 euro in ribasso dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale