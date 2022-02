Considerato come un piccolo Mondo antico questo borgo medievale ci farà innamorare a prima vista del suo castello sul fiume

Se, recentemente, abbiamo trattato di uno tra i borghi più belli d’Italia, considerato come un gioiellino anche dai registi del cinema, oggi parliamo di un altro borgo altrettanto incantevole. L’atmosfera medievale, il silenzio e la natura incontaminata faranno da sfondo a questa perla italiana.

L’Italia è uno dei Paesi più belli al Mondo, tanto da essere invidiata per i monumenti, le tradizioni, la cultura e il buon cibo. Dovremmo visitarla da cima a fondo, partendo proprio dal borgo protagonista di oggi. Si trova nel Friuli Venezia Giulia, Regione stupenda e ricca di boschi e altri elementi naturali.

Prima di scoprire di quale borgo si tratti, è opportuno sapere perché sia considerato come un piccolo Mondo antico. Gli abitanti che popolano il luogo sono meno di 4.000, ed è stato istituito relativamente da poco, nonostante il suo aspetto d’altri tempi. Infatti, il borgo è nato dalla fusione di due Comuni.

Valvasone Arzene

In provincia di Pordenone, Valvasone Arzene è stato eletto come uno dei borghi più belli d’Italia. E lo è, eccome. Infatti, somiglia alla cittadina di Amboise, in Francia, famosa per il suo Castello e per aver ospitato il celebre Leonardo da Vinci.

I suoi edifici sono antichi, le sue strade sono fatte da ciottoli e sanpietrini tipici del periodo medievale e, al centro di una piazzetta, c’è anche un pozzo antico. Ha una bellissima Chiesa, che somiglia alla Basilica di Santa Croce di Firenze, per la struttura architettonica e lo stile, in miniatura.

La sua storia è molto antica e risale al 1200. Si dice che lo stesso Napoleone Bonaparte abbia dormito nel Castello di Valvasone intorno al 1700, durante una battaglia contro gli austriaci. Il Castello è, tutt’oggi, fruibile per eventi speciali, dato il suo fascino, grazie anche agli affreschi medievali.

Il borgo offre anche la possibilità di degustare un ottimo vino delle proprie cantine, in cui recarsi per poter assaggiare il vino Grave del Friuli. Per chi ama gli animali, sarà possibile cavalcare e fare una bella passeggiata. Mentre, per chi ama rilassarsi, sarà possibile ammirare il fiume Tagliamento, uno dei più importanti della Regione.

Nell’ambito culinario, nel borgo sono presenti dei ristoranti che offrono la possibilità di gustare le specialità del luogo. I piatti tipici sono il muset, il brovadin, la sopa e il voleson, nonché il formaggio Erasmo, ottimo con il pane cotto a legna appena sfornato.