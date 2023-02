Le uova non devono mancare nel carrello della spesa, sono economiche e nutrienti e possiamo usarle per preparare molti piatti. Ma come conservarle correttamente in casa?

Conservare le uova del supermercato in frigo o fuori ? Ecco quanto durano e gli errori evitare

Per portare a casa una spesa economica e sostanziosa, che possa bastare per tutto il menù settimanale, non possiamo escludere degli ingredienti base. Adottando la giusta strategia, potremmo risparmiare sul conto finale, scegliendo dei prodotti al supermercato versatili e sazianti. Oltre la farina, necessaria per fare pane, pasta e torte golose in casa, comprare una confezione di uova potrebbe essere un’idea sensata. È un alimento nutriente e ricco di proteine, utile per realizzare piatti dolci o salati, caldi o freddi. Possiamo portare a lavoro facilmente una frittata al forno farcita per il pranzo, oppure una leggera insalata con uovo sodo a pezzi. Il costo di una confezione da 6 è variabile, può dipendere dalla categoria e dal tipo di allevamento, in linea generale non supera i 4 euro.

Conservare le uova del supermercato in frigo o fuori : qual è il procedimento corretto

Molti di noi sono velocissimi a fare la spesa, anche perché sanno dove si trovano tutti i prodotti e non perdono tempo tra le corsie. Sappiamo che le uova sicuramente non sono nel reparto frigorifero e che sono all’interno di confezioni realizzate in cartone. Diciamo la verità, è capitato almeno una volta di chiedersi perché li troviamo negli scaffali e non insieme ad altri prodotti da refrigerare. La domanda nasce spontanea perché la prima cosa che facciamo quando torniamo in casa è riporre le uova all’interno del nostro frigorifero.

In realtà nei market le troviamo a temperatura ambiente solo per evitare shock termici, che potrebbero danneggiare la qualità dell’alimento. Ma quando rientriamo in casa è meglio conservare le uova del supermercato in frigo o fuori? Per non rischiare di far proliferare i batteri è consigliabile riporle in frigorifero, all’interno dei contenitori in cartone, nei ripiani centrali, per mantenerli sempre alla stessa temperatura. Sarebbe sconsigliato anche lavare i gusci prima di conservarle, altrimenti rischiamo di togliere anche la barriera protettiva. Facciamo attenzione a tenerle lontano da altri prodotti per evitare contaminazioni. Teniamole invece fuori da frigo se le consumeremo in breve tempo o la sera stessa. È importante ricordarsi che l’uovo non deve subire sbalzi termici, se lo abbiamo conservato in frigo, dovremo continuare a mantenere la catena del freddo.

Come capire se sono fresche

Se troviamo alcune uova rotte sarebbe meglio buttarle via, mentre per capire se le altre sono ancora buone e fresche potremmo ricorrere a diversi trucchetti. Un modo veloce per riconoscere immediatamente un uovo fresco è immergerlo in un bicchiere d’acqua e sale, se galleggia sarà vecchio, altrimenti cade sul fondo. In alternativa proviamo ad agitarlo, se non sentiamo rumori sicuramente è un prodotto fresco.