Un sapore intenso che non piace a tutti. Il cavolfiore è amato o odiato ma decisamente è tra gli alimenti più versatili. Sono innumerevoli, infatti, le ricette a cui si presta. Questo ortaggio può essere bollito, fritto, ridotto in crema ma anche cotto al vapore o mangiato crudo. Insomma, il cavolfiore è una vera e propria ricchezza da sfruttare al meglio in cucina. Ma come prepararlo per soddisfare grandi e piccini? Una ricetta molto gettonata è la parmigiana di cavolfiore. Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti

a) un kg di cavolfiore bianco;

b) 300 ml di besciamella;

c) 100 g di parmigiano grattugiato;

d) 250 g di pancetta dolce;

e) 250 g di scamorza affumicata;

f) pangrattato, burro, sale e pepe q.b.

Conquistare grandi e piccini in un solo colpo con la parmigiana di cavolfiore. Procedimento

Preparare un’ottima parmigiana di cavolfiore è davvero molto semplice. Innanzitutto, prendere una pirofila e imburrarla leggermente ma accuratamente sul fondo e su tutti i lati.

Lavare il cavolfiore, pulirlo e tagliarlo a fette. Riporre le fette sul fondo della pirofila fino a coprire tutta la superficie. Aggiungere una spolverata di pepe, un pizzico di sale e una manciata di pangrattato. A questo punto, distribuire i dadini di pancetta e la scamorza, sempre tagliata a dadini. Stendere un paio di cucchiai di besciamella e un po’ di parmigiano grattugiato. Ripetere il procedimento almeno altre due volte. Una volta riempita la pirofila, la parmigiana può essere cotta.

Infornare, con forno già caldo, e cuocere alla temperatura di 250°C per circa 45 minuti.

Ed ecco che la parmigiana prenderà vita e sarà pronta per essere gustata da tutta la famiglia. Semplice, buona e filante. Da provare assolutamente.

