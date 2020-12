Attenzione ad investire in Borsa senza aver studiato i bilanci e i grafici di una società. Ci sono molti pericoli da valutare e non sottovalutare prima di iniziare un investimento. Ora andremo a spiegare quali sono i motivi per cui comprare subito e puntare al rialzo su Finlogic sottovalutato del 60%. La società progetta, produce e distribuisce etichette in Italia e all’estero.

Finlogic (MIL:FNL) ha chiuso la seduta del 23 dicembre a quota 5,95 euro in rialzo del 5,31% rispetto alla seduta precedente. Da inizio hanno ha segnato il minimo a 5,00 ed il massimo a 7,13. Il titolo dall’anno 2017 dall’ IPO a 4,13 ad oggi è salito del 44,06% con una crescita nello stesso periodo molto superiore rispetto all’indice azionario Ftse Mib (+15,2%).

Nelle scorse settimane più volte avevamo mostrato attenzione nei confronti della società e oggi ritorniamo sull’ argomento perchè segnaliamo che si è formato un interessate pattern rialzista.

Ecco i motivi per cui comprare subito e puntare al rialzo su Finlogic sottovalutato del 60%

Le raccomandazioni degli altri analisti trovano consenso intorno al prezzo di 7,42 euro per azione.

Quali sono elementi da tenere in forte considerazione?

Il rapporto PE (8,4x) è inferiore al mercato italiano (18,9x) e si prevede che gli utili cresceranno del 13,82% all’anno. I margini di profitto (4,3%) però sono inferiori rispetto allo scorso anno (6,8%).

Usando i nostri modelli, abbiamo studiato e normalizzato i bilanci degli ultimi 4 anni e abbiamo calcolato un fair value a 9,52 con una sottovalutazione rispetto al prezzo corrente di circa il 60%.

Quale strategia di investimento adottare fin da subito?

Il nostro consiglio operativo è di comprare il titolo in apertura del 28 dicembre con stop loss di breve e lungo periodo (12 mesi) a 5,64. Obiettivo primo a 6,20, che potrebbe essere raggiunto i pochi giorni e a seguire per/entro 1/3 mesi, 7,03.

Questa è un’occasione propizia per entrare anche in ottica Buy and Hold sul titolo perchè ci sono diversi elementi che fanno sperare bene sul futuro non solo di breve termine. Si raccomanda la solita prudenza perchè gli scambi sono bassi e le escursioni dei prezzi potrebbero essere notevoli. Per questo motivo, il consiglio è di non esporsi con grandi quantità ma di considerare il titolo in ottica di un’ ampia diversificazione azionaria per strumenti.