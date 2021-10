Trovare l’acconciatura giusta per tutti giorni può non essere facile. Vorremmo essere perfette ed eleganti sempre. Specialmente con l’inizio dell’inverno non vogliamo il solito taglio noioso. Tuttavia con una scelta troppo radicale rischiamo di diventare schiave del parrucchiere. Allora, come trovare il taglio e l’acconciatura perfetti? Basta dare un’occhiata alle nuovissime proposte della moda.

In questo articolo vediamo alcune proposte particolarmente interessanti. Infatti, conquistano e ringiovaniscono le 3 nuove acconciature invernali di tendenza 2021 per chi cerca l’eleganza. Tra le tante proposte vediamo un taglio corto, uno lungo e uno di media lunghezza. Ecco qualche idea nuova da cui prendere spunto e rinnovarsi. Ognuno di noi ha bisogno di sentirsi bello per stare bene. Oltre agli abiti, anche il taglio di capelli gioca la sua parte. Per questa ragione è importante scegliere un’acconciatura che valorizzi il nostro volto.

La proposta invernale per il taglio corto è un misto tra il caschetto riccio e il mullet anni 70’. Quest’ultimo era il taglio di tendenza di molti musicisti rock dell’epoca. Negli ultimi anni è stato riportato in auge dall’attrice Miley Cyrus. Il mullet è il cosidetto taglio “a triglia” ed è caratterizzato da ciocche corte in alto e lunghe e sproporzionate in basso.

A questa linea si unisce il taglio più contenuto e ordinato del caschetto. Uno stile che si rifà alla donna moderna, energica e forte. Quindi, un caschetto più lungo sulla nuca ma scanalato intorno al viso. Un modo originale per farlo e anche lasciare la frangia scalata e lunga.

Conquistano e ringiovaniscono le 2 nuove acconciature invernali di tendenza 2021 per chi cerca l’eleganza. Se si amano i tagli medi, allora la moda francese dello shag quest’anno vince. Si propone un taglio sfilato, leggero e raffinato, e sempre con l’immancabile frangia. Forse non molti sanno che esiste proprio una frangetta alla francese che si apre in due metà. Ad accompagnarla ai lati queste due ciocche che si separano indipendenti dal resto dell’acconciatura. Un taglio medio, perfetto per i capelli mossi. Inoltre, per chi desidera più brio, si troverà ringiovanita grazie a questo taglio sbarazzino. Con questo obiettivo possiamo leggere anche l’articolo I 5 tagli dei capelli sfoggiati dalle star ideali per over 50 che esaltano il viso e fanno ringiovanire senza sforzo e con classe.

E per i capelli lunghi la direzione è simile. Si propone lo stesso taglio ma in versione lungo. La frangia è irrinunciabile per garantire quel look misterioso che incornicia il viso. Lasciate lunghe le frange scomposte portano l’attenzione sulle labbra. Dietro i capelli sono accorciati in modo graduale e scalati solo sulle lunghezze. Un taglio voluminoso e anche un po’ vintage, ma che dona eleganza e dolcezza.