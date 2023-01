Conosci quest’uso alternativo del sale per lavastoviglie? Risolverà un grosso problema in giardino

Hai del sale per lavastoviglie in più? Se non hai idea di cosa farne, potrai usarlo fuori casa. Infatti, forse non lo sai ma sarà un alleato formidabile per disfarti di un problema che riguarda il giardino. Ecco di quale si tratta e come puoi risolverlo con quest’ingrediente.

Ci sono prodotti che sfrutti sempre nello stesso modo, non conoscendo le loro innumerevoli proprietà. Alcuni di essi, infatti, si prestano a tanti usi alternativi che ti aiuteranno in modi che nemmeno potevi immaginare. Uno di questi è il sale che metti nella lavastoviglie. Non è solo utilissimo al buon funzionamento del tuo elettrodomestico, ma se adoperato correttamente avrà un impatto significativo anche nelle faccende di giardinaggio. Una volta che l’avrai scoperto, di certo non tornerai più indietro.

A cosa serve normalmente

Utilizzi regolarmente il sale nella tua lavastoviglie? Se così non fosse, dovresti procurartene un po’ il prima possibile. Infatti, devi sapere che svolge un ruolo di grande importanza per l’efficienza dell’apparecchio e può farlo durare a lungo. Ovviamente, ci riferiamo al prodotto specifico in commercio e non al semplice cloruro di sodio che insaporisce le pietanze. In ogni caso, il motivo che rende così importante questo tipo di sale riguarda la formazione di un nemico ostinato della casa. Parliamo del calcare, responsabile anche dei cattivi odori.

Di solito, le lavastoviglie hanno un impianto di addolcimento dell’acqua. Questo serve a mantenerla morbida e prevenire la comparsa di elementi che la indurirebbero. Aggiungendo una dose di sale favorirai la rigenerazione delle resine di scambio ionico, fondamentali per questo compito. Il prodotto inserito non finirà nel ciclo di lavaggio, ma verrà successivamente espulso con l’acqua di scarico.

Se conosci quest’uso alternativo del sale per lavastoviglie hai risolto una situazione spiacevole

Il sale specifico è dunque alleato nella pulizia della tua lavastoviglie, tanto quanto la pastiglia. Ma quella appena vista non è l’unica maniera per servirsene. Infatti, ti stupirà sapere come sia altrettanto pratico nel giardino di casa. Ma a quale scopo? Semplice, per eliminare le erbacce che lo infestano. Per utilizzarlo come diserbante, versane circa 1 kg in 5 litri d’acqua calda e aggiungi qualche goccia di aceto. Quando avrai realizzato la tua miscela casalinga, potrai travasarla in uno spruzzino o erogarla a pioggia da un innaffiatoio. Usala su marciapiedi, viottoli e terrazze. Evita invece di distribuirla direttamente sulle piante, poiché non si tratta di un prodotto specifico per la loro cura. Ora che conosci quest’uso alternativo del sale per lavastoviglie non potrai farne più a meno e lo adorerai.

Va bene il sale grosso nella lavastoviglie?

Come abbiamo detto in precedenza, un prodotto non vale l’altro nella cura della lavastoviglie. Per cui, se stai pensando di utilizzare il sale grosso al posto di quello preparato appositamente, stai commettendo un errore. Anche se i due prodotti si assomigliano, la loro composizione è diversa. Il sale per lavastoviglie è più puro e contiene sostanze contro le incrostazioni. Quello che usi in cucina, grosso o fine che sia, rischierebbe solamente di pregiudicare le prestazioni.