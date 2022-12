Le migliori pastiglie per lavastoviglie potrebbero essere quelle fatte in casa risparmiando

Per far funzionare al meglio la lavastoviglie ed avere piatti, posate e bicchieri brillanti cerchiamo sempre le pastiglie migliori. Nonostante le offerte, i prezzi sono molto elevati e l’ideale sarebbe trovare risparmio ed efficacia.

Ovviamente vale sempre il detto “chi fa da sé fa per tre”. Vediamo quindi come è semplice ottenere delle stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza spendere cifre da capogiro. Innanzitutto teniamo presente che le pastiglie sembrerebbero più efficaci rispetto al detersivo liquido. Ma procediamo con ordine.

Le migliori pastiglie per lavastoviglie fai da te per un lavaggio naturale ed economico

Uno dei motivi che potrebbe spingerci a preparare in casa le nostre pastiglie per lavastoviglie è il desiderio di usare un prodotto naturale. Dovremo scegliere del sapone di Marsiglia liquido.

Gli ingredienti necessari sono 2 cucchiai di sapone liquido, 300 grammi di bicarbonato, acqua q.b. e 20 gocce di olio essenziale di limone.

Dovremo mescolare il sapone, il bicarbonato e l’olio, aggiungendo man mano l’acqua per ottenere un composto ben amalgamato.

Versiamolo negli stampini per il ghiaccio in silicone e lasciamo asciugare per qualche ora. Una volta solidificate potremo sformare e conservare le nostre pastiglie in un barattolo di vetro.

Consigli per migliorare l’efficacia delle pastiglie

Non avrebbe senso risparmiare producendo in casa le pastiglie per poi essere costretti ad un secondo lavaggio. Per delle stoviglie perfettamente pulite non basta usare prodotti efficaci.

Contro l’opacità e per la rimozione totale dello sporco dovremmo fare attenzione alla durezza dell’acqua. Usare un addolcitore immette ioni di sodio nel lavaggio, rendendolo più efficace. I prodotti anticalcare e utili a prevenire i depositi di grasso prolungano la vita dell’elettrodomestico e ne migliorano i risultati.

Occhio anche alla temperatura del lavaggio. Non dobbiamo impostare la nostra lavastoviglie con temperature elevate e cicli lunghi. Innanzitutto riceveremmo bollette astronomiche. In secondo luogo non servirebbe ad ottenere stoviglie pulite. I lavaggi devono essere impostati a seconda di ciò che abbiamo inserito nel cestello.

Quanto costa usare la lavastoviglie per un’ora

I lavaggi quotidiani vengono impostati solitamente a 65-70 gradi e durano anche oltre un’ora. Non basta sapere quindi quali sono le migliori pastiglie per lavastoviglie. Oggi siamo molto attenti al consumo energetico e dunque dobbiamo sapere che un’ora di lavastoviglie consuma all’incirca 80 centesimi di corrente. È tra gli elettrodomestici maggiormente energivori. La TV ad esempio consuma circa 10 centesimi l’ora ed il forno può arrivare a 75 centesimi. Fare una lavastoviglie al giorno porterebbe ad un costo in bolletta di 24 euro mensili. Dovremmo valutare attentamente le modalità di utilizzo. Potremmo risparmiare inserendo nella lavapiatti solo stoviglie non incrostate ed impostare un lavaggio breve a 60 gradi per massimo 30 minuti. Se invece volessimo inserire ogni tipo di sporco in lavastoviglie, potremmo usare il programma eco-friendly. Questo ciclo di lavaggio sarà un po’ più lungo ma ad una temperatura massima di 50 gradi.