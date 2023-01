Cosa farà Tommy Dali dopo l’esclusione infelice da Amici e l’affondo di Rudy Zerbi

Il cantante di Amici fiorentino dopo i fatti di Capodanno è stato eliminato da Amici di Maria De Filippi. Nessuno sconto da parte del suo docente Rudy Zerbi che lo invita ad uscire. Ma cosa farà adesso Tommy?

Ancora oggi nella striscia quotidiana di Amici di Maria De Filippi, gli allievi parlano dei provvedimenti della produzione rispetto alle malefatte di alcuni la notte del 31 dicembre 2023. Un Capodanno indimenticabile che però i protagonisti di fatti e aneddoti sgradevoli vorrebbero mandare nell’oblio per giocarsi un’altra chance. Comportamenti che non piacciono alla Produzione, che non sono consoni, che il pubblico a casa (forse) non merita. Così dopo una settimana (quella scorsa) di fiato sospeso rispetto alle decisioni del programma, ieri il verdetto.

I voti in condotta per alcuni allievi di Amici

Esce Tommy Dali e Rudy Zerbi non gliele manda a dire. Chiosa duro nei confronti del cadetto. «É l’apice gravissimo di una condotta che va avanti da tempo – dice Rudy – perché in ogni momento in cui c’è stato un provvedimento ti abbiamo ripreso». Quindi per Tommy pare ci siano diverse occasioni (pregresse) in cui gli autori cercano di concedergli altre opportunità. Ma adesso Rudy non ne vuole più sapere. «Si tratta di immaturità – dice – mancanza di responsabilità e poco attaccamento a tutti i mezzi che mettiamo a disposizione». Quindi «vorrei che uscisse dal programma». E adesso cosa farà Tommy Dali dopo l’esclusione dagli studi di Canale 5?

Chi è Tommy Dali, l’allievo-artista amatissimo dal pubblico

Lo conosciamo all’ingresso nel cast del talent, per la categoria Cantanti. 23 anni, nasce a Firenze e, da quanto lui stesso dice, la sua vita privata passata non dev’essere un viale di rose in fiore. Lo accenna quando replica a Rudy: «pensavo essere uscito da un certo tipo di mentalità e ho fatto tanti passi avanti. So dove arrivare. Ho sbagliato e mi dispiace per me e anche se finisce male sentirete ancora parlare di me». Và via con un’ovazione del pubblico in studio e l’abbraccio ai compagni di merenda, “sotto processo” come lui per il comportamento discutibile della nottataccia del 31 dicembre scorso. Ma Rudy non si commuove anzi trova il tutto patetico, se non «ipocrita» al punto da dire: «volersi bene significa anche aiutarsi a non fare […]» sciocchezze.

Cosa farà Tommy Dali dopo l’esclusione da Amici domenica scorsa e dove incontrerà i suoi fans

Molti follower sui social contestano la decisione della Produzione e qualcuno commenta che dovrebbero uscire tutti gli altri allievi coinvolti. Ma Tommy appare abbastanza sereno e saluta tutti con un arrivederci. Secondo alcuni sarà ancora Rkomi a tenerlo con sé e riconfermarlo nelle esibizioni che anticipano i suoi prossimi concerti. Infatti il rapper e cantautore milanese dovrebbe partire con un tour dopo il periodo sanremese del prossimo febbraio. Dali, tra l’altro, è già noto al pubblico col singolo d’esordio del 2019 “Lacrime & Diamanti”. Per non parlare del sodalizio con Rkomi e il brano “Solo con me” all’interno dell’album del 2021. Per seguire Tommy, una buona traccia potrebbe essere ancora quella di percorrere le mosse di Mirko Martorana (così il suo vero nome all’anagrafe). Teniamo sott’occhio anche alcuni famosissimi che lo seguono sui social: Elisa Toffoli e Aiello.