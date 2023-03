Congelatore a pozzetto o verticale? Quale devi scegliere? Ecco prezzi e caratteristiche di entrambi i modelli

Sei indeciso tra l’acquisto di un classico congelatore verticale o di un più ampio pozzetto? Ecco tutte le informazioni che possono essere utili per una migliore chiarezza della tua scelta, anche in termini di costi.

Avere in casa un congelatore è indispensabile per la conservazione di prodotti surgelati. E anche quando si prepara un prodotto e lo si vuole congelare. Certo, alcune persone non hanno chissà quali esigenze e, come strumento apposito, si fanno bastare il vano congelatore annesso al frigorifero. Chi, invece, ha bisogno di maggiore capienza, può fare riferimento alle varie offerte del mercato degli elettrodomestici a riguardo di congelatori verticali e pozzetti. Ma quali caratteristiche hanno questi oggetti, quanto costano e come orientare la propria scelta? Scoprilo subito.

I modelli verticali

Un modello di congelatore verticale, come si evince dal nome, si estende in altezza e il suo aspetto è simile al frigorifero. Può essere liberamente installato in cucina e dispone, all’interno, di alloggi e scomparti per la collocazione degli alimenti da conservare. Le dimensioni di un congelatore verticale possono essere più o meno ingombranti, sulla base del modello prescelto.

I pozzetti orizzontali

Un congelatore orizzontale, chiamato in genere pozzetto, si estende invece in lunghezza e offre grandi volumi di stoccaggio del cibo. Lo spazio interno è molto ampio e permette la facile la collocazione degli alimenti da congelare tramite un’apertura a scrigno dall’alto. I pozzetti maggiormente capienti possono avere una capacità di 500 litri, contro i 300 litri di un congelatore verticale.

Optare per un congelatore a pozzetto o verticale

Quale scegliere tra i due modelli? Tutto dipende dalle esigenze personali e da alcune considerazioni importanti. I modelli verticali certamente rendono di più dal punto di vista estetico, non sono rumorosi e possono confondersi tranquillamente con l’ambiente della cucina.

I pozzetti sono, invece, molto rumorosi, e, in genere, vanno collocati in cantina o in garage. Se, però, hai bisogno di congelare grandi quantità di cibo sono perfetti per te. Mentre un congelatore verticale ti dà la comodità del cibo a portata di mano.

Costi e consumi

Dunque, congelatore a pozzetto o verticale? È possibile acquistare sia pozzetti che congelatori verticali presso store di elettrodomestici o online. I prezzi, per i pozzetti, partono circa dalle 125 € per quanto riguarda i modelli di minore dimensione, per arrivare alle 500 € per i modelli di maggiore capacità. Per i congelatori verticali, sempre sulla base delle dimensioni, la fascia di prezzo è compresa tra le 175 € e le 400 €.

I consumi sono correlati alla classe di efficienza energetica, ma possiamo dire che il pozzetto consuma meno. Questo perché l’apertura orizzontale ostacola lo scambio termico per cui, per il ripristino della temperatura interna, l’elettrodomestico spreca meno energia.