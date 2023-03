Preparare un perfetto kefir in casa con solo 2 ingredienti e qual è il più buono al supermercato

Il kefir è una bevanda straordinaria e salutare dal gusto simile allo yogurt. Prepararlo in casa è davvero semplice ed economico, ma possiamo anche scegliere di comprare il migliore tra gli scaffali. Scopriamo qual è.

Sempre più spesso sperimentiamo delle valide alternative alle classiche bevande, che potrebbero essere un toccasana per il nostro organismo. Al posto del tè, caffè o il classico latte molte persone preferiscono fare colazione o un salutare spuntino con il kefir. Un prodotto fermentato che contiene fermenti lattici e probiotici ed ha pochi grassi.

Come afferma l’istituto di ricerche Humanitas, questa bevanda avrebbe proprietà rinfrescanti, favorirebbe la salute dell’intestino e della flora intestinale e sarebbe facilmente digeribile. Inoltre, potrebbe ridurre la flatulenza e proteggere ossa e denti, grazie alla quantità notevole di minerali e vitamine. Il suo sapore ricorda quello dello yogurt, ma meno denso e leggermente frizzante.

Poche mosse per preparare un perfetto kefir in casa con solo 2 ingredienti

Realizzare il kefir con le proprie mani non è impossibile, appena lo avremo imbottigliato potremo consumarlo, da solo o insieme ad altri ingredienti, per 3 o 4 giorni. Per riempire una bottiglia, o un barattolo, di vetro grande, serviranno circa 500 ml di latte intero e fresco e 50 g di grani di kefir. Versiamo prima i grani, aggiungiamo il latte vaccino, copriamo con un tovagliolo di carta, così da permettere la fermentazione. Quindi posizioniamo il contenitore in un punto della casa al buio ed a temperatura ambiente, intorno ai 19 gradi.

Mescoliamo il composto per 2 volte nell’arco di 24 ore, poi potremo filtrarlo con un colino, senza schiacciare eccessivamente i granuli, il risultato sarà abbastanza liquido. Se vogliamo rallentare il processo di fermentazione, potremo conservare il preparato in frigo prima che sia pronto. È fortemente sconsigliato usare utensili in metallo, per evitare di assorbire eventuali sostanze, meglio se in plastica, vetro o legno. Oltre al latte vaccino possiamo utilizzare altri tipi di latte o bevande vegetali. In questo caso, però, dovremo aggiungere i tibicos al posto dei granuli. Non solo potremo gustarlo come fosse uno yogurt, aggiungendo frutta fresca o secca o semi vari, ma anche per ricette salate, torte, zuppe, focacce.

Quale acquistare al banco frigo

Preparare un perfetto kefir in casa con solo 2 ingredienti è molto semplice, ma potremo optare anche per un prodotto di qualità tra gli scaffali del supermercato. Sarebbe ideale comprare quello che contiene meno ingredienti possibili e più naturali, con latte e fermenti lattici. Il migliore tra quelli biologici e alta fascia, secondo il Gambero Rosso, è il kefir bianco BioMu I Tesori della Terra, una cooperativa agricola e sociale di Cuneo.

Ma sono stati valutati positivamente anche il kefir cremoso di Almaverde Bio, di buona qualità il kefir gustoso Bartolomucci e quello di capra BioBruni. Mentre nella grande distribuzione di aggiudica il primo posto il kefir bianco Fattorie del Gusto. Apprezzati anche i kefir dei marchi My Milk, Sveltesse, Vios.