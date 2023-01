Si dà spesso per scontato che per dimagrire serve soffrire. Non sempre occorrono rinunce e tanta fatica. Mantenersi in forma significa anche concedersi un momento di relax. Nei prossimi paragrafi scopriremo quali piacevoli abitudini fanno bene al nostro corpo.

Da sempre dieta e attività fisica sono le armi per mantenere una buona forma fisica. Tuttavia non tutti sanno che concedersi un momento di relax aiuta a dimagrire. Esistono infatti buone abitudini quotidiane che se mantenute con costanza ci aiutano a restare in forma. Ecco cosa fare durante la giornata.

La doccia mattutina

Una delle azioni più semplici e banali può essere di grande aiuto, si tratta della doccia al mattino. La mattina infatti per scuotere il metabolismo, si raccomanda una doccia all’olio essenziale di rosmarino. Questa tonifica l’organismo, combattendo l’affaticamento fisico e mentale. Per preparare questa lozione è necessario emulsionare in un cucchiaio di miele con 10 gocce di olio essenziale di rosmarino. Una volta fatta questa operazione si può versare il rimedio direttamente su una spugna da bagno.

Concedersi un momento di relax aiuta a dimagrire, scopri quali azioni quotidiane fanno bene al tuo corpo

Cosa c’è di meglio di un massaggio per rilassarsi? Dedicare uno spazio di tempo della giornata all’automassaggio è di fondamentale supporto in un buon programma di dimagrimento. Ecco come preparare l’olio da massaggio. Basta aggiungere ad un olio vettore, ad esempio l’olio di mandorle dolci, 8 gocce di olio essenziale di lavanda o di melissa. La sera bisogna cercare un ambiente tranquillo della casa e sedersi in una posizione comoda, sul pavimento o su un letto, appoggiati ad una parete o a uno schienale. A questo punto portare le mani dietro al collo e congiungerle. Quindi strofinare il collo muovendo le mani congiunte a destra e a sinistra per almeno un minuto. La sensazione di rilassamento della muscolatura paravertebrale tenderà a propagarsi all’intero organismo e alla mente.

E’ consigliabile praticare l’automassaggio anche tutti i giorni e non solo la sera. Anche nel pomeriggio possiamo porre la mano destra sulla spalla sinistra, dove questa si unisce al collo. Con un movimento deciso esercitare una lieve pressione. Far scendere la mano lungo la spalla e il braccio fino al gomito, con un movimento dall’alto al basso simile ad una carezza. Ripetere questa operazione per cinque volte e passare poi all’altra spalla.

Il bagno serale prima di cena

Un buon riposo è indispensabile: sono consigliate lunghe dormite e se possibile anche il sonnellino pomeridiano. Prima di cena, per alleviare la tensione che potrebbe spingere a sovralimentarsi, si raccomanda un bagno caldo. In questo caso con l’aggiunta di olio essenziale di arancio amaro, che ha proprietà rilassanti e riequilibranti del sistema nervoso. Basta emulsionare 10 gocce di essenza di arancio in un cucchiaio di miele e versarlo nella vasca. A questo punto rimane solo un momento tutto per noi, un sollievo per mente e corpo.