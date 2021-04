Primavera vuole anche dire mettere mano all’armadio: se i nostri bambini stanno crescendo e vogliamo dare nuova vita ai loro vecchi abiti, è presto fatto. Grazie a queste cinque semplici idee riciclare i vecchi vestiti dei nostri figli sarà facilissimo!

Sono tanti i modi per dare nuova vita ad una vecchia maglietta o ad un paio di pantaloni, basta un po’ di creatività e di fantasia. Faremo ordine nel nostro armadio in men che non si dica!

La prima cosa da fare per recuperare abitini vecchi, macchiati irrimediabilmente o rotti è recuperare le parti preziose. Prima di gettarli via, o di tagliarli per salvare il salvabile, stacchiamo fibbie, cerniere e bottoni. Sono tutte parti che potremo riutilizzare in seguito.

E ricordiamo sempre che uno dei modi più semplici (e nobili) di disfarci dei vecchi vestiti ancora in buone condizioni è scegliere di donarli. Ci sono moltissime associazioni benefiche che sono pronte a distribuirli a famiglie in difficoltà: il nostro armadio sarà più libero e noi avremo fatto un gesto davvero meritevole.

