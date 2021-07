Abbellire l’abitazione con un budget importante è una vera passeggiata, ma farlo con poche risorse e in maniera economica è un’impresa da grandi! La Redazione Fai Da Te di ProiezionidiBorsa ha la giusta soluzione per abbellire diversi angoli dell’abitazione, dal salotto alla cucina e persino alla zona lettura.

Stiamo parlando di un solo incredibile materiale per decorare velocemente tutta la casa spendendo pochissimo. Si tratta dell’argilla autoindurente, che non ha bisogno di nessuna cottura o di passaggi in forno per solidificarsi. Basterà semplicemente dare forma alla propria fantasia e al proprio gusto in fatto di arredamento. Ecco subito alcuni dei progetti più interessanti selezionati dalla Redazione.

Piccole ciotole, fermalibri e pomelli

Questa tipologia di argilla è una vera risorsa per gli appassionati del fai da te. Non implica tempi di attesa troppo lunghi ed è perfettamente modellabile a proprio gusto e piacere. Un primo consiglio è quello di sperimentare la creazione di bellissime ciotoline, in cui servire gli antipasti o da usare come centrotavola. Il nostro consiglio è di verniciarli in tinta unita e di applicare dei decori a stencil nelle tinte oro o argento.

Molto graziosi anche i piccoli pomelli realizzati in argilla e perfetti per mobili o porte o da attaccare al muro per bloccare le tende. Anche in questo caso suggeriamo di modellare l’argilla nelle forme più particolari e dare una mano di oro per impreziosire il pomello.

Anche i fermalibri sono un’idea interessante da realizzare grazie all’argilla auto indurente. I più capaci potranno modellare bellissime pigne siciliane o piccoli oggetti in linea con l’arredamento di casa.

Basta un solo incredibile materiale per decorare velocemente tutta la casa spendendo pochissimo

Sempre con l’argilla è possibile realizzare meravigliose mattonelle da usare come sottobicchieri o segnaposto o per decorare il giardino.

Per i più piccoli suggeriamo di puntare su decori da appendere, come scacciapensieri da soffitto o direttamente sulle pareti della stanza.

E poi ancora bellissimi vasi come quelli descritti dalla Redazione in questo precedente articolo oppure delle medagliette da usare per catalogare i barattoli.

L’argilla è perfetta anche come materiale per modellare portagioielli o gli stessi ciondoli da colorare e indossare per un perfetto look estivo. Poi portacandele, centrotavola e bellissime cornici per fotografie. L’argilla automodellante è la scelta giusta per le persone creative che vogliono personalizzare i diversi angoli della casa.