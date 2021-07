Se pensiamo alla pasta pensiamo spesso ad un piatto che adoriamo, ma che è ricco di calorie. Allo stesso modo, quando pensiamo alla verdura e soprattutto alla frutta, pensiamo a cibi poveri di calorie. Nel primo caso, dunque, scegliamo il gusto e la tradizione, nel secondo la nostra linea. Sarà per la prova costume oramai arrivata e superata, ma noi italiani vogliamo comunque tenerci in forma. Per farlo, ricorriamo spesso allo sport e all’alimentazione o seguiamo questo consiglio. Certo, la dieta mediterranea ci viene spesso in soccorso, dato che è ricca di frutta e verdura. Già, perché normalmente la frutta e la verdura sono delle sostanze piene di vitamine che ci fanno stare bene e hanno poche calorie. Spesso, ma non sempre. Oggi vediamo l’eccezione che conferma la regola. Attenzione a questo comune frutto che ha le stesse calorie della pasta.

Il cocco

Noi di ProiezionidiBorsa non vogliamo tenere sulle spine il Lettore e diciamo subito il frutto in questione. Parliamo del cocco, frutto che cresce sulla palma che porta il suo nome. Alcuni pensano che abbia avuto origine in Indonesia, ma tutti son d’accordo nel ritenere che la pianta possa superare anche i 100 anni di età.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Attenzione questo comune frutto ha le stesse calorie della pasta

Infatti, si stima che 100 grammi di cocco corrispondano a 354 calorie. Per un frutto sembrano essere davvero molte, dato che la pesca, ad esempio, ne ha 25. La banana, ad esempio ne ha 89 di calorie e la mela 52. Per capirci meglio, 100 grammi della nostra pasta preferita al sugo di pomodoro ne hanno in media 360. Dunque, se mangiamo il cocco perché vogliamo dimagrire, ci sbagliamo. Tuttavia, possiamo continuare a mangiare il cocco per altre ragioni. Il frutto contiene molta acqua ed è ricco di vitamine ed è molto gustoso.