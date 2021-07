Come previsto nella nostra precedente analisi (Dopo un rialzo del 70% da inizio anno è arrivato il momento di vendere le azioni OVS?), la mancata rottura di area 1.844 euro in chiusura di settimana ha provocato un ritracciamento delle quotazioni. Con la settimana appena conclusasi, invece, abbiamo avuto la conferma che il rtracciamento non è stato altro che un’occasione di acquisto per raggiungere obiettivi in are 3,57 euro.

Con un rialzo del 10%, infatti, le quotazioni di OVS hanno dato un segnale di acquisto dello Swing Indicator. Inoltre, i volumi scambiati sono stati in aumento sia rispetto alle settimane precedenti e che alla zero lag exponential moving average a 20 e periodi. L’unica nota stonata è la mancata rottura della resistenza in area 1,738 euro. Questo livello rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso rialzista che ha il suo I obiettivo di prezzo in area 2,17 euro. Come già detto, poi, la massima estensione del rialzo si trova in area 3,57 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%. Con un piccolo sforzo le azioni OVS potrebbero partire per un rialzo di oltre il 100%.

La mancata rottura in chiusura di settimana di aera 1,738 euro seguita da una chiusura settimanale inferiore a 1,5 euro potrebbe determinare un’inversione di tendenza ribassista.

Da notare che nelle scorse settimana sul titolo OVS c’è stato un aumento di capitale che si è svolto secondo le seguenti tempistiche: i diritti siano esercitabili dal 12 al 26 luglio e negoziabili tra il 12 e il 20 luglio. Tamburi Investment Partners, che detiene il 23,32% del capitale, e l’a.d. Stefano Beraldo (che ha l’1,024%) si sono impegnati ad aderire integralmente all’aumento di capitale

Dal punto di vista degli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Con un piccolo sforzo le azioni OVS potrebbero partire per un rialzo di oltre il 100%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 23 luglio a quota 1,729 euro in rialzo dello 0,93% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale