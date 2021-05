Dopo un rialzo del 70% da inizio anno è arrivato il momento di vendere le azioni OVS? La domanda è legittima vista l’interessante performance del titolo e il raggiungimento di ostacoli molto importanti.

Ad esempio, sul time frame settimanale le quotazioni hanno raggiunto il I obiettivo di prezzo in area 1,844 euro che rappresenta un formidabile ostacolo lungo il percorso rialzista che potrebbe portare le quotazioni in area 2,98 euro. Normalmente, infatti, quando vengono raggiunti questi obiettivi le quotazioni subiscono un momento di smarrimento che potrebbe tradursi un una fase laterale ribassista fino al raggiungimento del supporto in area 1,626 euro dal quale si potrebbe ripartire al rialzo. Viceversa, un’immediata rottura della resistenza porterebbe a una nuova accelerazione rialzista verso gli obiettivi indicati in figura.

Da notare che anche una discesa fino in area 1,626 euro non comprometterebbe lo scenario rialzista di lungo termine che ha come obiettivo ultimo area 5 euro. Le azioni OVS, quindi, potrebbero andare incontro a un rialzo di circa il 200%.

Tornando alla nostra domanda iniziale possiamo dire che tutto dipende da quanto accadrà in prossimità di area 1,844 euro in chiusura di settimana. I ribassisti, poi, prenderebbero il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,488 euro.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 15%.

Dopo un rialzo del 70% da inizio anno è arrivato il momento di vendere le azioni OVS? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 18 maggio a quota 1,773 euro in rialzo del 2,31% rispetto alla seduta precedente.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

