Rialzo e potrebbe durare anche fino al setup annuale del 5 ottobre o quello di settimana scorsa è stato un ennesimo falso segnale. Una nuova bull trap? Le conferme arriveranno a fine mese, ma ad oggi sembrano essersi formati tutti i presupposti per assistere a rialzi anche del 10/15% sui mercati internazionali fino all’autunno inoltrato.

Qual è l’argomento odierno e il tema scelto dal nostro Ufficio Studi?

Facciamo prima una premessa di carattere generale per capire oggi come mantenere il polso della situazione di breve termine.

Ecco i livelli di breve termine da monitorare per la giornata di contrattazione di lunedì:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 34.855.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.698.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.381.

Al momento quindi semaforo verde di breve termine per ulteriori rialzi. Stesso segnale sia in ottica di 1/3 mesi che 3/6 mesi.

A Wall Street puntare ora su Coca Cola che sembra prepararsi ad un agosto tutto al rialzo

Il titolo (NYSE:KO) ha chiuso la giornata di contrattazione del 23 luglio a 57,01 dollari in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 47,35 ed il massimo a 57,56.

Analisi sommaria di bilancio

La società capitalizza in Borsa oltre 246 miliardi di dollari.

Le raccomandazioni degli altri analisti (28 giudizi) trovano consenso intorno a un fair value di 61,88 dollari per azione. Il nostro giudizio invece, è per un obiettivo di 72 dollari.

La nostra strategia di investimento

Per chi possiede le azioni, alzare lo stop loss/profit di lungo termine a 53,53, di breve a 55,15, ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 62 e poi 65,50. Per chi volesse comprare il titolo nella giornata odierna, può applicare e attenersi gli stessi livelli operativi.

Come al solito si procederà per step.