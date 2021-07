Con l’arrivo dell’estate e il caldo afoso si preferisce mangiare delle pietanze fresche e leggere, cercando di non appesantirsi troppo e rendere facile la digestione. Proprio per questo, vedremo come preparare delle gustose rinfrescanti e salutari insalate per affrontare al meglio il caldo, usando l’anguria e i frutti di bosco al posto della solita lattuga.

Entrambi sono molto salutari. I mirtilli, lamponi, fragole e ribes nero sono ricchi di fibre, micronutrienti e polifenoli che aiutano a mantenere un cuore sano. Inoltre, contribuiscono a migliorare la salute del cervello e ne prevengono l’invecchiamento. L’anguria, grazie al suo contenuto di licopene, aiuta a ridurre i rischi di disturbi cardiovascolari, come l’ictus e le malattie vascolari periferiche.

Insalata di anguria

Ingredienti

a) 1 kg e mezzo di anguria tagliata a cubetti e privata dei semi;

b) 80 grammi di cipolla rossa tagliata a fettine sottili;

c) 1 cucchiaio di succo di lime fresco;

d) 90 grammi di olive nere tagliate a metà;

e) 120 grammi di feta sbriciolata;

f) 30 grammi di menta fresca;

g) 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva.

Procedimento

Prendere un piccolo recipiente e mettere al suo interno interno le fette di cipolla e il succo del lime. In questo modo, il sapore della cipolla cruda sarà meno intenso. Lasciare in posa per 10 minuti.

Versare in una ciotola i cubetti di anguria, la feta, le olive nere, le cipolle con il succo di lime e la menta. Condire il tutto con l’olio extra vergine di oliva e mescolare.

Insalata ai frutti di bosco con noci tostate, vinaigrette all’arancia e formaggio di capra.

Ingredienti

a) 170 grammi di mirtilli biologici;

b) 350 grammi di fragole tagliate a fettine;

c) 180 grammi di spinacini;

d) 110 grammi di formaggio di capra morbido, sbriciolato;

e) 60 grammi di noci tostate e sbriciolate.

Per la vinaigrette

a) succo di un arancia;

b) 4 cucchiai di vino di aceto bianco;

c) 2 cucchiai di zucchero;

d) 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva.

Procedimento

Foderare la teglia con della carta da forno, metterci le noci sbriciolate e inserire nel forno preriscaldato a 175 gradi. Cuocerle per una decina di minuti e girare a metà cottura. Toglierle dal forno e farle raffreddare. Prendere una ciotola grande e versare al suo interno interno gli spinaci, il formaggio di capra, le fragole, i mirtilli e le noci. Girare e mischiare il tutto. Versare in un barattolo tutti gli ingredienti della vinaigrette, chiudere e agitare fino a mischiarli bene. Versare la vinaigrette sull’insalata, oppure conservarla in frigo e usarla al momento di servire l’insalata.