Ogni bravo cuoco ha i suoi segreti per cucinare ogni pietanza al meglio. Spezie e aromi sono da sempre le aggiunte migliori per insaporire ogni piatto. Molti non sanno però che esiste un metodo per avere sapori freschi tutto l’anno e impreziosire le pietanze senza che gli ospiti lo sappiano. Un cucchiaino di questa polvere è il tocco da chef per piatti straordinari e incredibilmente saporiti. Ma il beneficio non è solo nel gusto, perché in questo modo è possibile avere aromi sempre freschi e a portata di mano. Ecco subito di cosa si tratta.

Come ottenere una polvere aromatica che racchiude una vera essenza di gusto

La Redazione descriverà il procedimento per ottenere la polvere di cipolla rossa e fornirà tante possibili idee per cui applicare lo stesso metodo. I vantaggi dell’utilizzo della polvere per aromatizzare un piatto sono tanti. Non solo il gusto è più concentrato, ma in questo modo è possibile riciclare agrumi o altri ingredienti prima che marciscano. I benefici sono poi indubbiamente anche estetici.

Per preparare la polvere di cipolla basta infornarla a 60 gradi dopo averla tagliata finemente. Le fettine sottili dovranno diventare perfettamente secche in forno. Questa cottura lenta serve a disidratare completamente la cipolla. Poi sbriciolarla con un frullatore da cucina ed ecco una perfetta polvere da spargere su primi piatti, carne o pesce.

Un cucchiaino di questa polvere è il tocco da chef per piatti straordinari

Basterà conservare la polvere in un contenitore di vetro dotato di chiusura ermetica. Questi barattolini sono anche bellissimi da regalare se confezionati con cura. Ma ecco subito qualche altra idea d’ingredienti da polverizzare. La polvere ottenuta dalla buccia dei limoni è perfetta per primi piatti a base di seppia o per cracker salati. Con la polvere di olive nere o la polvere di capperi e aglio è possibile fare un buonissimo risotto.

Con la polvere di rapa rossa è possibile preparare dolci colorati come macaron o una bellissima pasta colorata. Con la polvere di mandarino è utile aromatizzare biscotti profumati e dal tocco agrumato. Emulsionando invece queste polveri con semplice olio è possibile realizzare deliziose salse per insalate e crudi di mare. Per scoprire invece come uso incredibile della polvere di barbabietola diverso da quello alimentare ecco una precedente guida.