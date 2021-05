Il computer ormai si trova nelle case di tutti noi. Si utilizza in diversi ambiti e per diversi scopi. Prima di tutto in ambiente lavorativo si usa Internet per lo smart working. Il PC è stato un alleato formidabile anche in tempi di didattica a distanza. Per non parlare del tempo libero passato davanti a videogames o serie TV. Anche i social network sono onnipresenti sugli schermi degli italiani. Si è visto, però, che essi a volte possono essere pericolosi.

Ecco dei preziosi e illuminanti consigli su come scegliere il computer migliore e più adatto alle nostre esigenze.

Il primo passo è capire le proprie esigenze

Quando si decide di comprare un nuovo computer, il primo passo è capire le proprie esigenze. Bisogna porsi alcune domande basilari. Per cosa lo useremo? Abbiamo bisogno di portarlo con noi dappertutto? Di quanti pollici dovrà essere lo schermo?

Una volta trovata una risposta a tutte queste domande, bisogna valutare per bene le caratteristiche che si cercano.

Stabilire una fascia e considerare alcune caratteristiche

Innanzitutto, bisogna capire quanto si vuole spendere. Esistono diverse fasce di prezzo che garantiscono delle prestazioni differenziate. Si trovano degli ottimi modelli anche a meno di 500 euro.

Il secondo passo è valutare alcune caratteristiche.

Il processore è un po’ il cuore del dispositivo e sta alla base di ogni operazione. La sua velocità è espressa in gigahertz.

La RAM, invece, è una sorta di memoria istantanea che ci permette di tenere aperte più finestre in contemporanea. Più di 4 GB sono il minimo.

La scheda grafica è particolarmente importante per i computer da gaming.

Altra componente è il display la cui grandezza si esprime in pollici.

Hard disk, ancora, è una memoria a lungo termine che consente di immagazzinare i files.

È importante, infine, dare un’occhiata alla batteria se si tratta di un portatile.