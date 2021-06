Anche se la lunghezza non è eccessiva conosciamo un trucchetto per poter fare uno chignon che non ha nulla da invidiare a quante hanno i capelli lunghi. Chiaramente dobbiamo avere una quantità di capelli utile a fare una piccola coda.

Ci occorrono delle forcine, un po’ di manualità e di sana creatività. Una volta appreso il trucchetto utile, saremo in grado di procedere con naturalezza e in tempi record.

Primo passo

La prima cosa da fare è quella di legare i capelli. Raccogliamo la ciocca con un pettine sul punto più alto della testa, oppure fin dove riusciamo, in base alla lunghezza di cui disponiamo. Fissiamo la ciocca con un elastico avendo cura di non lasciare fuori piccole ciocche.

Per creare volume possiamo cotonare la coda con un pettine. Poi con le mani dividiamo i capelli raccolti in due parti.

La prima dobbiamo attorcigliarla intorno all’elastico verso destra e fissiamo con delle forcine. Appena terminato facciamo la stessa cosa con l’altra sezione. Questa volta attorcigliamo i capelli verso sinistra e fissiamo man mano con le mollettine invisibili. Un colpo di lacca o spray fissante e il nostro chignon è pronto.

Si tratta di una tecnica fai-da-te infallibile testata da molte donne e ragazze con capelli di lunghezza medio corta. Abbiamo suggerito anche altre metodologie utili ad ottenere capelli trattati come appena usciti dalla parrucchiera e possiamo approfondire al seguente link.

Un consiglio

Un accorgimento che dobbiamo osservare riguarda la divisione in due sezioni della coda.

Quando arrotoliamo la prima parte non dobbiamo avvolgere i capelli in modo troppo stretto altrimenti è difficile fissarli con le forcine. Semplicemente dobbiamo arrotolare la parte di capelli una o massimo due volte.

Con questo trucchetto possiamo fare uno chignon anche se abbiamo capelli corti per avere anche noi in estate un’acconciatura pratica e intramontabile. E non invidiare nulla a chi ha i capelli lunghi!