A fine dicembre dello scorso anno, il nostro Ufficio Studi al prezzo di 7,10 euro ha inserito la società nella nostra Lista delle raccomandazioni.

Il titolo OpenJobMetis (MIL:OJM) ha chiuso la seduta del 10 giugno a quota 9,40 euro in ribasso dello 0,21% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 6,96 ed il massimo a 8,48. La società è stata quotata nell’anno 2015 al prezzo di 6,45 e da quel momento ha segnato il minimo a 3,98 ed il massimo a 13,22.

Facciamo una premessa.

Più volte su queste pagine abbiamo definito che i mercati si muovono essenzialmente in due modi: direzionale e laterale. Si passa dalle fasi direzionali a quelle laterali, con range dei prezzi giornalieri che tendono a contrarsi. Si passa, invece, dalle fasi laterali a quelle direzionali, con esplosioni di momentum, ovvero repentini aumenti del prezzo e dei volumi.

Per il titolo in questione, a parer nostro, siamo molto vicini a questa fase. La fase laterale per OpenJobMetis è agli sgoccioli ed ora potrebbe continuare a volare verso traguardi molto ambiziosi.

Analisi sommaria di bilancio

La società con sede a Gallarate e fondata nell’anno 2011 capitalizza in Borsa circa 127,4 milioni di euro ed opera come agenzia per il lavoro in Italia. Si prevede che i ricavi cresceranno del 9,39% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (4 giudizi) stimano un fair value a 10,83 con una leggera sottovalutazione dei prezzi attuali. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 15 euro, con una sottovalutazione di oltre il 50%.

La strategia di investimento

Per chi possiede il titolo, come da nostre pregresse indicazioni operative, alzare lo stop loss/profit a 8,39 con obiettivo primo a 1/3 mesi in area 10,75/11,80. Supporto di breve termine a 9,09.

Per chi volesse comprare il titolo a mercato, può attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.