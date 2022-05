“Cercalo su Google”. Quante volte capita di sentire questa frase? Tante. Questo perché è ormai normale cercare risposte ai problemi nello sterminato terreno del web. Più, però, lo spazio è ampio, più è difficile andare a reperire informazioni che siano effettivamente a fuoco con ciò che si cerca.

Google come motore di ricerca lo usano in tanti. Non tutti, però, sono a conoscenza del fatto che abbia funzioni più avanzate rispetto a quelle più semplici. A patto che, ovviamente, si conoscano le formule che consentono di ottimizzare il suo già ottimo lavoro.

I grandi progressi nel tempo

Nel tempo Google è diventato sempre più efficace nel fornire risposte che le persone cercano. Le persone gli rivolgono domande ed è in grado di setacciare il web alla ricerca di pagine e contenuti che sono in grado di soddisfare le richieste.

Ci sono casi, però, in cui si rischia di perdersi per la grande quantità di contenuti che potrebbe offrire in risposta. E allora cosa si può fare? Si possono utilizzare le virgolette, nel caso in cui si vada alla ricerca di frasi, locuzioni, espressioni o nomi completi. Con questo straordinario trucchetto la ricerca su Google diventerà molto più efficace. E se può sembrare difficile da capire è bene fare degli esempi concreti che aiutino a comprendere.

Con questo straordinario trucchetto la ricerca su Google con iPhone, smartphone Android o computer diventerà infallibile

Ipotizzando, ad esempio, di voler cercare soluzioni per cucinare il salmone affumicato ci sarà una strada che per molti è quella più immediata.

Tanti, infatti, scriveranno una dopo l’altra le parole come cucinare il salmone affumicato. Per quanto Google abbia ormai raggiunto alti livelli in fatto di capacità interpretative potrebbe offrire dei risultati in cui si spiega come cucinare il salmone, non limitandosi a quelli in cui si si parla di salmone affumicato.

Qualora, però, si voglia trasformare la dicitura “salmone affumicato” in una sola parola (e dunque tenerle vincolate) è sufficiente riportarla nella barra di ricerca tra virgolette. Si potrà, dunque, ad esempio scrivere: come cucinare il salmone affumicato. Nella lista dei risultati verranno fuori una serie di risultati in cui sono presenti in neretto anteprime dei testi in cui sono riportate sempre le due parole accoppiate e non è ovviamente un caso.

Questa formula potrebbe anche essere utile per ricercare il proprio nome e cognome sul Web. Ovviamente il suggerimento è molto più utile qualora non si abbiano troppi omonimi o comunque un nome e cognome troppo comuni. Il sistema, tra l’altro, potrebbe anche essere utilizzato per ottimizzare la ricerca su Gmail che, come è noto, presenta una serie di funzioni davvero interessanti. Tra queste si possono citare quelle che consentono di liberare lo spazio in modo molto semplice.

