Sono tante le persone curiose di cucinare questo legume particolarissimo e davvero gustoso in cucina. In commercio è possibile trovarli già cotti e sottovuoto, per risparmiare tempo con ammollo e bollitura. Il sottovuoto è una tecnica utilissima anche per conservare i broccoli. In tutti gli altri casi, prima di portarli a tavola per la consumazione, hanno bisogno di un procedimento di deamarizzazione tramite bollitura. Questo aiuterà ad ammollarli e a consumali nella loro incredibile consistenza. Ma come addolcire i lupini e conservarli correttamente per più tempo? Potremo consumarli come piacevoli snack durante la giornata o come un ottimo fine pasto.

Perché sono utili e non solo in cucina

Questo legume è davvero versatile e consente di preparare un gran numero di piatti. I lupini sono indubbiamente preziosissimi in cucina, ma molti non sanno della loro utilità anche per praticare il sovescio nell’orto e avere ortaggi da invidia. Prima di consumarli bisognerà procedere alla rimozione dello strato esterno. Ma, ancor prima, bisogna eliminarne il sapore amaro, seguendo alcuni precisi passaggi.

Come addolcire e conservare i lupini con un semplice trucchetto e 2 ingredienti che aiutano a togliere l’amaro

Bisognerà lavarli accuratamente, scartando quelli che non appaiono perfettamente integri. Poi, occorrerà metterli in ammollo in un contenitore riempito con acqua fredda. Si consiglia di tenerli in ammollo per circa 10 o 12 ore. Dunque, scolarli e lavarli nuovamente sotto l’acqua. A questo punto avranno cambiato colore e consistenza. Collocare i lupini in una pentola capiente, coprirli con acqua fredda e attendere il bollore. Dopo 7 minuti, scolarli, passarli sotto l’acqua e coprirli con altra acqua fredda. Bisognerebbe cambiare quest’acqua 3 o 4 volte ogni giorno. Questo è il vero trucco per la deamarizzazione dei lupini.

La conservazione mediante salamoia

Moltissimi si domandano come addolcire e conservare i lupini per farli durare più a lungo. Terminato il procedimento appena descritto per togliere l’amaro, non resterà che preparare la salamoia. Mettere i lupini in salamoia aiuta a insaporirli e conservarli più a lungo.

Ogni mezzo chilogrammo di lupini occorrerà aggiungere un litro d’acqua e 70 grammi di sale. Proprio l’acqua e il sale sono i 2 ingredienti che conservano questo legume più a lungo dopo la deamarizzazione.

Portare l’acqua a bollore con il sale, aggiungere anche i lupini e attendere nuovamente il bollore. Quindi, spegnere il gas e collocare i lupini in vaso, coprendoli con la salamoia. Chiudere il contenitore ermetico e far raffreddare. Sarà possibile conservarli in frigo per circa un mese.

