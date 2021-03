Chi dispone di un giardino ha la fortuna di cogliere i propri fiori e di poterli tenere in un vaso per rendere la casa più accogliente. I fiori recisi, però, sappiamo che durano poco, purtroppo. Pertanto, oggi vogliamo spiegare come con questo semplice trucco i nostri fiori dureranno di più.

Perché durano poco?

I fiori recisi durano poco perché assorbono i sali minerali e i nutrimenti necessari dal terreno e dall’acqua. Sebbene li mettiamo in un vaso con dell’acqua, quest’ultima non è la stessa che riceverebbe dal terreno. Essa, da sola, non è sufficiente per farli sopravvivere. Per questo motivo, una volta che i fiori vengono sradicati dal loro habitat naturale, non possono più ricevere ciò che gli serve per crescere e sopravvivere. La cosa importante per fare vivere i nostri fiori più a lungo è riuscire a sopperire alla mancanza delle sostanze che gli servono. Pertanto, se vogliamo far vivere più a lungo i nostri fiori una volta recisi, dobbiamo dare loro qualcosa in più. Ecco come con questo semplice trucco i nostri fiori dureranno di più.

Le monete di rame e lo zucchero

Il rame è la soluzione per mantenere in vita più a lungo i nostri fiori recisi. Ciò accade perché il rame funziona da fungicida e i funghi sono una delle cause che li porta a morire in fretta. La cosa migliore da fare, dunque, è aggiungere all’acqua dei fiori qualche moneta di rame e un cucchiaino di zucchero. Il rame terrà lontani funghi e batteri ed allungherà la vita dei nostri fiori. Inoltre, lo zucchero aiuterà a prolungarne la vita perché ne assicurerà i nutrimenti che servono per farli vivere di più.

Un’alternativa

Se non abbiamo a nostra disposizione delle monete in rame, possiamo aggiungere all’acqua dei fiori un altro oggetto qualsiasi, ma sempre in rame. Per questo scopo può andare bene anche un filo di rame o una medaglietta.

