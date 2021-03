Tutti almeno una volta nella vita avremmo voluto essere dei geni. Davanti a un problema di matematica, o in cassa quando bisogna calcolare il resto, avere una mente veloce è un aiuto formidabile. Peccato che non tutti possiamo esserlo.

L’intelligenza non c’entra con la formazione scolastica, è una qualità innata. Può essere stimolata. Ma bisogna avercela dentro. Soprattutto un’intelligenza oltre la norma. Come quella che hanno i geni. Ma come si riconosce un genio?

Ecco svelati i 5 segnali sorprendenti per riconoscere che una persona è un vero genio

Alcune ricerche scientifiche rivelano che i geni vanno a letto tardi. Il motivo è che la mente di un genio continua a lavorare sempre. La notte è un momento particolarmente proficuo per i geni, perché il silenzio concilia le idee.

Ansie e preoccupazioni

I continui pensieri di un genio aumentano l’ansia. Un’università canadese ha condotto uno studio che ha svelato che le persone ansiose sono più intelligenti della media.

L’intelligenza porta maggiore consapevolezza del mondo, e questo porta maggiore ansia e preoccupazioni, verso se stessi e verso il futuro. Attenzione però: accumulare ansia in modo eccessivo è altamente nocivo per la salute.

Essere sbadati e smemorati

I geni pensano così tanto che spesso si allontanano dalla realtà. Il loro cervello viaggia a una velocità tale da non badare alle cose presenti e, per questo, si diventa sbadati e smemorati.

I pensieri sono così tanti che qualcosa deve per forza essere lasciato da parte. Insomma, chi si dimentica qualcosa potrà usare questo punto come scusa per autodefinirsi un genio!

Noia perenne

La scuola è noiosa? Gli amici fanno discorsi poco interessanti? Una persona che pensa queste cose potrebbe essere un genio. La noia, infatti, può essere sintomo di disinteresse per menefreghismo o perché si è troppo avanti per gli argomenti affrontati!

Chi arriva prima alle conclusioni o impiega meno tempo a risolvere i problemi di matematica si annoierà più facilmente. Di conseguenza, queste persone preferiranno la compagnia di persone più grandi.

Poca attenzione all’esteriorità

Le persone con un’intelligenza superiore hanno così tanti pensieri per la testa che non hanno tempo per curare l’aspetto esteriore. Il tempo è limitato e non si può sprecarlo con cose di poca importanza.

