C’è chi ama per la propria casa i fiori freschi e chi invece ama i fiori secchi. Entrambe le soluzioni sono un’ottima idea per l’arredo. Dipende ovviamente dai gusti che si hanno e anche da come è arredata casa. Per far essiccare al meglio i fiori bisogna spruzzare questo prodotto e non è assolutamente vero che un mazzo di fiori fresco è più bello rispetto a quello di fiori secchi. Esistono infatti alcune composizioni di fiori secchi veramente fantastiche.

Il fiore secco sicuramente dura di più, dà forse una sensazione più rustica alla casa e ha bisogno di meno cure. Queste composizioni esistono sia multicolore sia monocolore. Si possono acquistare già secchi oppure si possono anche fare a casa. Basta infatti prendere dei fiori freschi e farli poi essiccare.

Non tutti i fiori si possono essiccare

Se si vuole procedere a l’essiccamento fai da te è giusto sapere che non tutti i fiori si possono essiccare. O meglio si può, ma il risultato potrebbe essere un po’ scadente. Quelli che si prestano meglio sono le rose, la buganvillea, la viola, la mimosa, il cardo, la peonia, il gelsomino e la lavanda. Questi in realtà sono solo alcuni dei fiori che se essiccati daranno il meglio di loro.

Per far essiccare al meglio i fiori bisogna spruzzare questo prodotto

Poniamo il caso che vogliamo essiccare da soli i nostri fiori. La prima cosa da fare è quindi scegliere un bel bouquet, multicolore o monocolore. Ora per farli essiccare al meglio sarà necessario spruzzarci sopra della lacca, quelle usate per i capelli. E poi appenderli a testa in giù. La lacca andrà a preservare la naturale bellezza del fiore, che, una volta secco, resterà molto nitido. Si consiglia di non esagerare con la lacca perché sennò si ottiene il risultato opposto: ovvero un bouquet troppo finto.

