Può capitare di lasciare il parmigiano in frigorifero per mesi. E che una volta riaperto per essere grattugiato o impiegato in una ricetta risulti ancora più duro del solito, difficile da tagliare e ancora di più da masticare o grattugiare. La prima idea potrebbe essere quella di buttarlo. Niente di più sbagliato. In verità ci sono diversi modi per risolvere questo problema. I rimedi che elencheremo nell’articolo torneranno utili per risolvere questo piccolo inconveniente nel minor tempo possibile.

Non c’è bisogno di buttare il parmigiano se è troppo duro e sembra immangiabile, ecco come risolvere senza sprechi

Il primo rimedio, il più noto, richiede l’utilizzo di un semplice fazzoletto e di un foglio di alluminio. Consiste nel prendere il fazzoletto, bagnarlo e strizzarlo per poi usarlo per avvolgere il pezzo di parmigiano duro. Lasciarlo nel frigorifero. Già a partire dal giorno dopo, il formaggio apparirà notevolmente ammorbidito. Questo metodo può essere utilizzato preventivamente, quindi per fare in modo che il formaggio non si indurisca.

Il secondo rimedio consiste nell’avvolgere il parmigiano in un canovaccio pulito e umido, per poi immetterlo all’interno di un sacchetto per il congelatore grande. Prima di sigillare la busta, farne uscire fuori tutta quanta l’aria. Conservare il parmigiano in un luogo che abbia una temperatura tra i 12 e i 19 gradi per 24 ore. Al termine di questo lasso di tempo, si dovrebbe essere in grado di grattugiarlo o persino di affettarlo.

L’ultimo rimedio che consigliamo è quello di lasciare il pezzo indurito in ammollo nel latte per una notte intera. Proprio come abbiamo visto, non c’è bisogno di buttare il parmigiano se è troppo duro e sembra immangiabile, ecco come risolvere senza sprechi.

Riutilizzarlo per insaporire i cibi

Si sa già che la crosta del parmigiano può essere impiegata in numerose ricette. Lo stesso vale per il parmigiano indurito, che non è affatto immangiabile come può sembrare. Lo si usa, infatti, per insaporire il gateau di patate, soufflé, torte salate, purè, zuppe di verdure o insalate. Il palato ringrazierà!

