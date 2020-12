Se anche durante la quarantena abbiamo deciso di continuare a depilarci, probabilmente abbiamo tirato fuori l’amato rasoio. Usare un rasoio ha dei pro e dei contro. Lo svantaggio maggiore è che i peli ricrescono piuttosto in fretta e che quindi bisogna depilarsi molto frequentemente. Ma questo inconveniente non ha peso se si pensa al fatto che, al contrario della ceretta, eliminare i peli con il rasoio è indolore. Certo, per radersi al meglio è importante seguire alcuni accorgimenti. Sapere quali sono è semplicissimo: basta consultare questo altro articolo.

Schiuma o crema da barba sono essenziali

Per ottenere una depilazione perfetta è essenziale usare una schiuma o una crema da barba. Girando tra gli scaffali dei supermercati potremo trovare tantissimi prodotti con caratteristiche diverse. Anche se una singola confezione non costa molto, per depilarsi frequentemente le gambe ne serviranno parecchie.

Tra il costo del rasoio e quello della crema da barba rischiamo di spendere molti soldi. Per risparmiare ma non rinunciare alla depilazione con il rasoio possiamo fare la crema da barba in casa. Il risultato sarà davvero ottimo e, oltre a spendere meno soldi, otterremo un prodotto naturale. Vediamo come risparmiare sulla depilazione e avere gambe sempre perfette con questo trucco!

Come fare la crema da barba in casa

Prima di tutto ci servirà un barattolino di vetro in cui mettere la nostra crema fatta in casa. Quindi procuriamoci del burro di karité, olio di cocco, olio di mandorle e olio essenziale alla lavanda. Mettiamo in un pentolino 2 cucchiai di burro di karité, 2 cucchiai di olio di cocco e 4 cucchiaini di olio di mandorle. Facciamo sciogliere il tutto a bagnomaria. Quindi aggiungiamo circa 5 gocce di olio essenziale alla lavanda e mescoliamo il tutto.

Lasciamo raffreddare in frigo per circa 2 ore. Quindi togliamola dal frigo e lasciamola riposare a temperatura ambiente. Dopo circa un quarto d’ora mescoliamo il tutto con una frusta elettrica e trasferiamo la crema nel nostro barattolo. Otterremo una crema leggera e perfetta per essere usata con il rasoio. Ed ecco svelato come risparmiare sulla depilazione e avere gambe sempre perfette con questo trucco!