Avere un gatto è bellissimo. Coccolarlo, abbracciarlo (effettivamente questo fa più piacere a noi che a loro!), e giocarci insieme, solo alcune delle cose più belle da condividere col proprio animaletto domestico. Peccato che, spesso, dopo i baci e gli abbracci, arrivi la parte brutta: starnuti a non finire, occhi arrossati, naso intasato, lacrimazione e, nei casi peggiori, addirittura l’asma.

Ma quindi, chi soffre di questi sintomi, dovrà rinunciare a vita ad avere animaletti per casa? Assolutamente no! Esistono, infatti, i cosiddetti gatti “ipoallergici“, ovvero quei gatti che garantiscono il benessere anche a chi, solitamente, inizia ad accusare qualche problema quando c’è un animaletto nei paraggi.

In questo articolo abbiamo già visto alcune razze di gatti che rientrano in questa categoria. Oggi, invece, abbiamo deciso di dedicarci, in particolare, ad una razza felina non del tutto nota, ma davvero bellissima e ipoallergenica. Scopriamo insieme qual è.

Occhi azzurri come il mare

Occhi azzurrissimi e profondi, pelo bianco e coda e musetto scuri. Stiamo parlando del balinese. Chiunque rimarrebbe estasiato di fronte a questo gatto stupendo. Viene spesso confuso col siamese, erroneamente, e ha il pelo lungo come un persiano. Questo perché, il balinese, è il risultato dell’incrocio di queste due razze. Oltretutto è ipoallergenico. Ciò vuol dire che, con questo gatto stupendo, chi soffre di allergia, non starnutirà neanche una volta.

Amorevole con tutti, soprattutto coi bambini

Prendendo in braccio un balinese, sembrerà di coccolare una nuvola. Questo gatto, infatti, ha un pelo morbidissimo, soffice e chiaro, con striature più scure sulla coda, zampe e musetto.

Inoltre, il balinese ha un carattere davvero eccezionale. È molto affettuoso, accetta le coccole e accondiscende alle nostre dimostrazioni d’affetto, ovviamente nei limiti della sua indipendenza.

Perfetto per chi soffre di allergia

Il balinese è un gatto perfetto per chi soffre di allergia poiché, rispetto ad altri gatti, produce meno proteina Fel D1, responsabile delle allergie. Inoltre perde poco pelo, il che lo rende ancora più adatto a questo tipo di situazioni.

Oltre a riconoscere l’estrema bellezza del balinese, ricordiamo anche che i gattili ospitano tantissimi gatti, non di razza ma comunque bellissimi, che cercano una casa. Al di là dell’aspetto estetico, tutti i gatti hanno bisogno in egual misura di amore e di coccole.