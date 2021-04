Avere un giardino nella propria casa è sicuramente una grandissima fortuna. Una zona verde in cui rilassarsi, mangiare all’aperto e prendere il sole è davvero il massimo. Ma non tutti, purtroppo, hanno questa fortuna. Ma ci si può sempre attrezzare e provare nuove mode che possono essere esteticamente bellissime. Infatti, vedremo che basterà un solo oggetto per creare un giardino bellissimo, colorato e davvero originale. Tutto ciò che dovremo procurarci sarà una tazza! Vediamo come utilizzarla per realizzare un piccolo paradiso verde.

Mini giardino in tazza, una vera e propria chicca per la nostra casa

Questa idea è piuttosto recente, ma sta davvero spopolando. Avere un mini giardino nella propria casa può essere un’opzione davvero interessante. Dovremo solo procurarci una tazza, del terriccio, del muschio, palline di argilla per il drenaggio e un paio di rami di edera. Tutti questi elementi ci aiuteranno a creare un piccolissimo paradiso verde con cui poter abbellire il nostro appartamento.

Gli ultimi passaggi per creare un delizioso giardino in tazza

Per prima cosa, foriamo la tazza nella sua parte inferiore. In questo modo, potremo aprire un passaggio per l’acqua. Ora riempiamo la nostra tazzina di argilla e terra. E adesso arriva il momento divertente, in cui potremo occuparci di tutta la parte creativa e decorativa. Dovremo solo inserire i due rametti, il muschio e, se vogliamo, potremo anche inserire dei sassi. In alternativa, possiamo piantare all’interno della tazza anche una pianta grassa. Potremo creare tantissime tazze così e sistemarle nelle stanze della nostra casa o sul nostro balcone. In questo modo avremo il nostro spazio verde personalizzato e non avremo più bisogno di invidiare chi ne possiede uno più ampio.

Dunque, ora sappiamo che basterà un solo oggetto per creare un giardino bellissimo, colorato e davvero originale. Proviamo questa nuova tendenza e vediamo come potremo creare il nostro piccolo luogo verde in casa!

