Ottimo per i chi possiede poco denaro ma molto tempo. Permette ai giovani di viaggiare in autonomia, ma non esclude nessuna categoria d’età. Con questo fantastico metodo ecco come si potrà viaggiare liberi, spensierati e all’insegna dell’avventura, costruendo il proprio spettacolare itinerario per visitare l’Europa: l’interrail.

Che cos’è l’interrail?

L’interrail è un particolare ed economico metodo di viaggio che consiste in un biglietto utilizzabile per moltissimi spostamenti in treno ed è acquistabile solamente dai cittadini residenti in Europa. Non tutti i biglietti sono uguali però. In base a dove si sceglie di viaggiare e per quanto tempo, il costo potrà variare anche di alcune centinaia di euro.

La cosa positiva di questo metodo di viaggio è che si può programmare in autonomia le tappe da percorrere. È anche economico poiché permette di viaggiare molto e a basso costo per visitare un’intera nazione o più. Inoltre, è possibile prenotare alcuni treni convenzionati aventi cuccette per poter riposare la notte e, così facendo, risparmiare la giornata di viaggio più eventuali costi di pernottamento.

È un modo di spostarsi che rievoca molto il passato, risultando quasi poetico. Allo stesso tempo permette di godere appieno di più luoghi ed avere esperienze intense ed emozionanti. Si possono ammirare moltissimi panorami, fare incontri casuali con persone splendide e tornare a casa con un bagaglio culturale certamente più ampio.

Questo biglietto ferroviario permette di fare favolosi viaggi, ma se si preferisce non acquistarlo, ma comunque spostarsi in treno mentre si viaggia è possibilissimo. Si richiede solo un po’ più di organizzazione.

Si può dire che a oggi al termine interrail, più che il titolo di viaggio vero e proprio, si attribuisce un termine più ampio. Uno stile di viaggio vero e proprio che si basa sullo spostarsi tramite mezzi ferroviari. Un modo per spostarsi soli o in compagnia, in modo lento. Ammirando tutta la bellezza presente nei vari luoghi.

Approfondimento

