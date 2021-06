A tutti è capitato si andare in balcone o in terrazzo e trovare il pavimento e i davanzali sporchi di escrementi. Purtroppo i piccioni e gli altri volatili, scambiano il nostro spazio esterno per un luogo dove riposarsi.

I loro escrementi macchiamo e corrodono marmi e pavimenti, impedendoci di stendere il bucato in serenità e tranquillità. Inoltre sono molto dannosi per la salute dell’uomo. Il guano dei piccioni veicola degli agenti patogeni che possono trasmettere salmonellosi e altre malattie pericolose per la nostra salute.

Ecco che un oggetto di pochi euro è indispensabile per allontanare i piccioni che ci infastidiscono e sporcano il balcone

Naturalmente non vogliamo fare del male a questi volatili, né utilizzare dei prodotti chimici dannosi per la loro salute. Vogliamo solo allontanarli in maniera pacifica.

I piccioni non gradiscono molto le superfici riflettenti. Infatti quando il sole le colpisce, rimanda indietro la luce, infastidendo la vista degli uccelli e mandandoli in confusione.

Quindi se i piccioni hanno preso di mira la nostra casa, possiamo difendere il nostro territorio con un oggetto semplicissimo che costa pochi euro. Compriamo del nastro riflettente.

È pensato appositamente per allontanare gli uccelli. Possiamo appenderlo ovunque, alberi, finestre, ringhiere. La sua superfice cattura la luce, la rimanda indietro e infastidisce questi uccelli.

Altri metodi e una piccola accortezza

Tanti sono i metodi per scacciare via i piccioni. Dalla classica girandola posizionata in balcone alla carta stagnola, dai fogli di alluminio che riflettono i raggi solari ai dispositivi ad ultrasuoni. I piccioni, poi, non amano gli odori forti come quelli delle spezie e degli olii essenziali.

Facciamo molta attenzione a non lasciare tracce di cibo sul balcone o sui davanzali, come ad esempio le briciole. I volatili ne sono molto attirati.