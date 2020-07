La mancanza di sonno è sicuramente una delle cause della stanchezza quotidiana che ci affligge. Ma è anche all’origine di moltissimi incidenti, automobilistici e non, in quanto genera un’alterata percezione degli stimoli esterni. Per questo motivo lo staff di Proiezionidiborsa vuole capire come un pisolino di 6 minuti può salvarci la vita. Riprendiamo infatti la celebre frase del ricercatore britannico, Richard Wiseman. Egli infatti nel suo libro “Night School” scrive in merito ai benefici del riposino pomeridiano. E dice: “Il riposino può persino salvarci la vita”. Vediamo quindi quali sono gli effetti sul nostro corpo e come un pisolino di 6 minuti può salvarci la vita. Intanto qui puoi trovare una ricetta per la salute di cui non potrai più fare a meno.

Il rapporto tra pennichella e salute

I ricercatori dell’American College of Cardiology hanno analizzato il collegamento tra la lunghezza dei riposini pomeridiani e lo stato di salute. La ricerca ha preso in esame oltre 300mila persone in tutto il mondo analizzando la durata del sonno pomeridiano.

I medici americani hanno riscontrato alcuni problemi tra chi riposa per più di 40 minuti durante il pomeriggio. Queste persone rischiano un aumento dei valori del colesterolo, della pressione nonché della massa grassa. I ricercatori hanno individuato anche un’incidenza superiore del 50% di malattie come il diabete di tipo 2 in chi dorme per più di 90 minuti. Sulla base di questi dati però non bisogna pensare che il pisolino pomeridiano faccia male. Anzi. I ricercatori hanno dimostrato che accumulare troppa stanchezza può creare seri problemi alla nostra salute.

I danni della mancanza di riposo

Le persone che, per vari motivi, non riposano adeguatamente rischiano di compromettere la capacità percettiva e la soglia di attenzione. La cronaca è purtroppo piena di incidenti causati da eccesso di stanchezza e colpi di sonno. Alcuni di questi casi sono passati alla storia. Dall’incidente della Exxon Valdez del 1989 alla tragedia di Chernobyl passando per il disastro dello Space Shuttle Challenger. In tutti questi eventi sembra che la mancanza di sonno abbia giocato un ruolo importante nel determinare l’errore umano. Vediamo quindi come un pisolino di 6 minuti può salvarci la vita. E in questi casi anche quella di molte altre persone.

La regola dei novanta minuti

Abbiamo già citato gli studi di Richard Wiseman. Secondo il ricercatore, il sonno è naturalmente diviso in cicli da 90 minuti a cui corrispondono le sue varie fasi. Per questo motivo sarebbe opportuno svegliarsi in corrispondenza di una di queste. Quindi, per la regola dei 90 minuti, sarebbe consigliabile programmare il proprio riposo per multipli di 90. Un riposo notturno potrebbe quindi durare 6 o 7 ore e mezza. Oltre alla regola dei novanta minuti, Richard Wiseman sottolinea poi i poteri di un riposo diurno, anche di breve durata. Bastano infatti sei minuti per riposare la mente, migliorare la memoria e riprendere la propria attività nel migliore dei modi.