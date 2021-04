Quando si ha uno spazio verde a propria disposizione si può dare libero sfogo alla creatività e alla fantasia.

Anche il giardino è uno spazio che bisogna curare e arredare a dovere per ottenere il proprio angolo di relax e pace.

In questo articolo sveleremo come con questi oggetti da buttare via è possibile trasformare il proprio giardino in un posto incantato.

Vasi rotti

Con i vasi rotti ci si può sbizzarrire. Si potrebbe, ad esempio, realizzare un piccolo giardino delle fate utilizzando il vaso rotto come base per la struttura. Si potrebbe inserire all’interno della terra o del terriccio, qualche pianta grassa e realizzare delle fatine fai da te. I cocci del vaso potrebbero rappresentare i ciottoli per arrivare al piccolo portone di ingresso.

Nel caso in cui si desideri dare un pizzico di fascino è possibile applicare delle piccole illuminazioni in modo da rendere ancora più speciale una sera d’estate.

Legno e sughero

Con un po’ di fantasia e manualità con questi oggetti da buttare via è possibile trasformare il proprio giardino in un posto incantato. Nel caso in cui ci sia del legno a disposizione nel proprio giardino di cui disfarsi, l’ideale è quello di sfruttarlo per realizzare dei piccoli funghetti da decorazione.

I tappi di sughero possono diventare etichette per la coltivazione. Si dovrà soltanto scrivere il nome della pianta sul tappo e inserire una stecca lunga nel tappo. Non resta che inforcarla nel terreno vicino alla pianta.

Le vecchie gomme dell’auto

Le gomme dell’auto rientrano tra gli oggetti più difficile da smaltire. E se fossero utilizzate come delle meravigliose fioriere da terra?

Basterà soltanto dipingerle, meglio se con colori chiari, e adagiarle sul terreno. Inserire all’interno delle piante a piacimento e il gioco è fatto.

Piccole lampadine

Infine, se si possiede un pergolato, è molto interessante arredare lo spazio sottostante.

Esistono infatti delle piantine molto piccole cui è difficile trovare una dimora.

Utilizzando delle vecchie lampadine non solo si troverà il luogo adatto per posizionare le piante, ma sarà veramente un tocco di originalità decorare questo spazio o una parete appendendo tante piccole lampadine.