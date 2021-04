Negli ultimi anni è spopolata la moda dei cosiddetti life hacks ovvero quelle tecniche e metodi particolari che risolvono problemi quotidiani in modo efficiente. Ne possiamo trovare davvero di tantissimi tipi, e coprono praticamente ogni campo della vita di tutti i giorni. Da come pulire facilmente certe macchie, a come cucinare più facilmente un piatto o anche a come riutilizzare oggetti inutili, i life hacks sono fantastici.

In questo articolo vedremo che è sorprendente ma vero abbiamo sempre mangiato le patatine nel modo sbagliato. Ma con uno di questi trucchi impareremo a mangiare le patatine con un metodo semplice e pulito.

Niente più mani o ciotole sporche

A tutti piacciono le patatine comprate al supermercato, sono un ottimo e delizioso snack che possiamo anche portarci comodamente con noi in viaggio. Nonostante l’utilità quindi di averle imbustate e sempre pronte per l’evenienza, questo metodo di trasporto ha sempre un piccolo difetto. Quando si apre un pacchetto di patatine, infatti, per mangiarle siamo sempre costretti a infilare la mano, sporcandoci di olio; oppure a riversare le patatine in una ciotola o un altro contenitore, andando però a sporcare quello.

Grazie, però, a questo life hack che andremo a spiegare non dovremo più preoccuparci di sporcarci le mani o di avere una ciotola a disposizione.

La bellezza di questo stratagemma è proprio il fatto che non sarà necessario nessun altro oggetto ma avremmo bisogno solo di un po’ di ingegno.

L’idea infatti è tanto semplice quanto geniale. Basterà aprire la busta e in seguito farla scorrere verso il basso. In questo modo andremo a spingere e ripiegare il fondo della busta verso l’interno, portando le patatine verso l’apertura e creando così una ciotola. Grazie a questa tecnica avremo allora ottenuto un contenitore, che non dovremo poi lavare, e che ci permetterà di non avere le mani piene d’olio.

