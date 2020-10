Se non fosse per il Covid-19, in questo momento inizieremmo a preoccuparci per quelli che sono definiti i mali di stagione, ovvero, raffreddore, tosse, influenza. Molti per prevenire questi mali ricorrono al vaccino contro l’influenza, che per altro quest’anno sembra scarseggiare.

Ma si può fare prevenzione anche in modo naturale, utilizzando alcuni rimedi naturali facilmente reperibili. Ottimi da mangiare e facilmente disponibili. Con questi ingredienti naturali che sono già nella tua cucina combatti i mali di stagione e torni in forma rapidamente.

Il miele è uno di questi. È considerato un antimicrobico grazie al suo alto contenuto di perossido di idrogeno. È considerato da sempre un rimedio popolare per le più banali infezioni respiratorie.

Un altro ingrediente con le proprietà antimicrobiche è l’olio extra vergine di cocco. Proprio per questa caratteristica, viene assunto per aumentare le capacità di difesa del sistema immunitario contro le infezioni microbiche. Tra l’altro, una capacità che gli viene riconosciuta è quella di favorire la stabilizzazione dei livelli di zucchero nel sangue.

Altro ingrediente dalle proprietà antisettiche e antimicrobiche, è l’aceto di mele. È derivato dalla fermentazione del mosto di mela. Assunto in dosi regolari aiuta a ripulire il sistema digestivo. Inoltre attiva il metabolismo del corpo ed è considerato un antiossidante.

Le proprietà benefiche di zenzero e aglio

L’aglio è un ingrediente che non può mancare in cucina. La sua composizione ne fa un prodotto ricco di vitamine e minerali. Ma ha anche un’altra caratteristica, meno conosciuta, contiene l’allicina. E l’allicina è un composto solforganico, che ha una azione antisettica ed è considerata utilissima per combattere il colesterolo. Ma soprattutto è un agente antimicrobico naturale che può combattere diversi tipi di batteri.

Altro prodotto naturale utilissimo per combattere i batteri è lo zenzero. Le sue proprietà permettono di indebolirne la loro efficacia. Come nel caso del batterio della salmonella. Ecco perché conviene mangiare zenzero fresco insieme al pesce crudo, al sushi o a frutti di mare crudi.

In conclusione

Tutti questi ingredienti, facilmente reperibili, se non già presenti nelle nostra case, oltre che essere ottimi alimenti sono formidabili per la prevenzione. Naturalmente favoriscono i processi di prevenzione, aiutano a combattere alcuni malesseri, ma non sono dei medicinali.

Quelle descritte sono solamente proprietà benefiche. Di fronte a problemi di salute il ricorso a un medico è l’unica via da seguire.

