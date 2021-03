Il mese di marzo è ormai giunto al termine. L’ultima novità prevista da Netflix è il film di animazione Gli Octonauti e la cintura di fuoco, disponibile in streaming a partire dal 30 marzo. La programmazione di aprile 2021 è già stata resa disponibile al pubblico. Degna di nota è l’assenza della quinta stagione de La Casa di Carta, che secondo alcune indiscrezioni mai confermate dalla produzione sarebbe dovuta uscire il 7 aprile 2021. Nella lista che seguirà terremo conto solamente dei film, di animazione e non, e delle serie televisive in uscita, ad esclusione delle docuserie.

Ecco i film e le serie tv in uscita su Netflix ad aprile 2021

1 aprile

47 Ronin (film)

Tre identici sconosciuti (film)

Beethoven (film)

Krampus (film)

The Game – Nessuna Regola (film)

Chinese Zodiac (film)

Brian Banks (film)

The Truth about Charlie (film)

Rambo: First Blood (film)

Tersanjung the Movie (film)

Barbie: avventure da principessa (film-musical di animazione)

2 aprile

The Serpent (mini-serie tv)

Il sapore delle margherite (serie tv, seconda stagione)

Hasta el cielo (film)

Concrete Cowboy (film)

Madame Claude (film)

Just say yes (film)

3 aprile

Appena un minuto (film)

5 aprile

Prendimi! (film)

La Famiglia McKellan (serie tv, terza stagione)

7 aprile

Snabba Cash (serie tv)

8 aprile

Tutte le mie notti (film)

La via del grembiule – lo yakuza casalingo (serie animata ispirata all’omonimo manga di Kōsuke Ōno)

9 aprile

Have You Ever Seen Fireflies? (film)

Night in Paradise (film)

Thunder Force (film)

12 aprile

New Gods Rezha Reborn (serie tv)

13 aprile

Mighty Express (serie animata, terza stagione)

14 aprile

Love and Monsters (film)

The Soul (film)

15 aprile

Ride or Die (film)

16 aprile

Ajeeb Daastaans (film)

Into the Beat – Il tuo cuore balla (film)

Arlo il giovane alligatore (film di animazione)

Fast & Furious: Piloti sotto copertura (serie animata, quarta stagione)

21 aprile

Zero (serie tv italiana liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano)

23 aprile

Tenebre e ossa (serie tv)

29 aprile

L’apparenza delle cose (film)

Yasuke (serie animata)

30 aprile

Suburbia Killer (serie tv)

A che ora escono i film e le serie tv su Netflix?

Le date di uscita di film, episodi di serie tv già presenti nel catalogo o di serie nuove sono rese note da Netflix con largo anticipo. Tuttavia, controllare allo scoccare della mezzanotte non servirà a niente. Chi lo ha fatto ne sarà rimasto sicuramente deluso e potrebbe essersi chiesto se si tratti di un errore di sistema. In verità, Netflix aggiorna il suo catalogo ad un orario preciso e cioè le nove di mattina, quindi consultarlo in anticipo è inutile, salvo eccezioni prontamente comunicate dalle pagine social ufficiali della piattaforma.

