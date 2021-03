Quando si affrontano grandi momenti di stress, lavorativi, scolastici oppure un momento difficile della propria vita, ci si trova a dover gestire l’ansia del momento. Questo spesso risulta difficile perché non sempre si riesce a trovare un modo, ma esistono delle soluzioni che spesso non prendiamo in considerazione.

Infatti, con questi consigli e rimedi naturali si può combattere l’ansia. Ci sono piante e fiori con delle proprietà calmanti capaci di aiutare a ritrovare la tranquillità. Oltre a questi, esistono anche alcuni esercizi fisici che possono aiutare in tal senso.

Ovviamente è giusto ricordare che tali rimedi non sono la panacea contro l’ansia, pertanto se il problema persiste è giusto consultare uno specialista. Detto questo, però, concentrarsi su sé stessi alternando alcuni infusi di tipo naturale può sicuramente portare a dei benefici.

Le ricerche confermano l’importanza del tè verde e della camomilla

Oltre alla solita lavanda, c’è un rimedio naturale molto conosciuto che è quello della camomilla. Questa pianta ha delle proprietà sedative dovute ai flavonoli che agiscono sui recettori del cervello avendo gli stessi effetti di alcuni tranquillanti.

A dimostrarlo c’è anche una ricerca condotta dall’University of Pennsylvania Medical Center di Philadelphia. I ricercatori, infatti, hanno verificato come vi sia un allentamento dei sintomi da ansia generalizzata sui pazienti che hanno preso per 8 settimane la camomilla.

Dopo la camomilla, altro infuso rilassante naturale è il tè verde che possiede un aminoacido con effetti calmanti chiamato L-teanina. A confermalo è anche uno studio pubblicato sul Journal of Functional Foods secondo cui l’assunzione di 200 mg di L-teanina può aiutare a rilassarsi.

Questo studio ha visto protagonisti alcuni studenti universitari inclini all’ansia che in questo modo riuscivano a mantenere meglio la calma durante gli esami. Inoltre, il tè verde presenta delle proprietà che rafforzano anche la memoria.

Il luppolo e l’esercizio fisico

Un altro rimedio naturale, forse poco conosciuto è il luppolo. Noto per essere parte integrante della birra, combinato con la camomilla oppure con la menta, può essere un valido aiuto contro l’ansia.

Passando, invece, ai rimedi più di carattere fisico può essere utile sapere che fare esercizi per 21 minuti può aiutare a combattere l’ansia. L’esercizio fisico, infatti, aiuta il corpo a liberarsi dall’ansia e a rilassarsi.

Alcuni studi hanno dimostrato come bastano solo 21 minuti di attività fisica dopo i quali si può cominciare a sentire gli effetti benefici. Basta anche una semplice camminata.

Per combattere l’ansia è importante respirare bene

Infine, ultimo suggerimento, soprattutto se si sta vivendo un forte stato d’ansia, è la respirazione che aiuta moltissimo se fatta in un certo modo.

Infatti, è importante controllare la respirazione nella parte inferiore del torace o dall’area addominale in modo da darle un ritmo fino ad arrivare al rilassamento.

Concludendo, con questi consigli e rimedi naturali si può combattere l’ansia, ma è sempre importante lavorare su ciò che determina la causa di questo malessere.