L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Tutti sono a conoscenza di tale assunto. Non tutti, però, sanno come funziona l’Ordinamento della penisola. Fra crisi di Governo e DPCM contro il Covid-19, diventa sempre più difficile orientarsi.

Conoscere la basi del Diritto e della Costituzione è importante per i cittadini. Ognuno è tenuto a conoscere le regole che vigono nella comunità. Saper distinguere i Poteri è essenziale. Già dalle scuole medie si impara cos’è il Parlamento e come funziona.

Tutte queste nozioni vanno approfondite e studiate per bene. Il Ministero dell’Istruzione, infatti, sta pensando di rendere obbligatoria l’educazione civica nelle scuole. Sicuramente una scelta lungimirante e condivisibile.

Le leggi sono un tema centrale. Esse sono basilari per la vita di ognuno. Basilare è anche conoscere il percorso che fa una Legge prima di essere approvata. Il disegno di Legge, inoltre, merita un approfondimento. Ecco spiegato in maniera semplice cos’è un disegno di Legge

Il disegno di Legge

Gli articoli 71-74 della Costituzione regolamentano l’iter legislativo. Si parla di “procedimento legislativo”. Il tutto nasce proprio dal progetto o disegno di Legge. Questo è una sorta di abbozzo di una Legge. Non ha alcuna valenza, ma già contiene in sé l’argomento ed ha la forma di una norma vera e propria.

Vi è una piccola distinzione preliminare da fare. I parlamentari presentano una “proposta di Legge”. Il Governo presenta un “disegno di Legge”. Quest’ultimo, quindi, si può definire come una bozza di Legge che non ha alcun valore effettivo. È una vera e propria proposta che viene fatta alle Camere.

Chi può proporre una Legge?

Ma il Parlamento e il Governo sono gli unici che possono presentare un progetto di Legge? No, la Costituzione in questo è chiarissima. Il CNEL (Consiglio Nazionale Economia e Lavoro), i Consigli Regionali o anche il Popolo hanno il potere di presentare un disegno di Legge. Perché sia il Popolo ad effettuare la proposta, bisogna che partecipi un minimo di 50000 elettori.Ecco spiegato in maniera semplice cos’è un disegno di Legge.

Perché quest’ultimo sia convertito in una Legge vera e propria, però, deve passare alcuni step fondamentali. Passa per il Parlamento, il Presidente della Repubblica e solo alla fine si pubblica in Gazzetta Ufficiale entrando in vigore.