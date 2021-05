Grazie a queste 3 piante pendenti tutto il vicinato invidierà il nostro balcone dall’estate alla primavera

I nostri terrazzi e davanzali possono sembrare tristi muri grigi bordati di ringhiere arrugginite. Oppure, con qualche piccola accortezza di arredamento possono essere il punto forte di tutta la casa. Basta scegliere le piante giuste, spendendo poco e avendo la massima resa. Le piante candenti, per esempio, sono una soluzione ottima. Hanno bisogno di poca manutenzione e creano suggestive cascate di colore da mozzare il fiato a chiunque si giri a guardarle. In questo articolo vediamo delle soluzioni perfette per chiunque voglia un terrazzo colorato tutto l’anno. Grazie a queste 3 piante pendenti perenni tutto il vicinato invidierà il nostro balcone dall’estate alla primavera. Vediamo insieme quali sono e come curarle al meglio.

Partiamo con la pervinca, disponibile in due varianti: pervinca verde e pervinca variegata. Entrambe le varianti fioriscono intorno ad aprile, dando vita a fiori tubolari lunghi circa 5 centimetri. Ma sono le foglie di questa pianta a renderla davvero suggestiva. Sono brillanti, di forma vagamente ovale, e il grande vantaggio è che decorano il nostro balcone tutto l’anno (essendo il pervinca una pianta sempreverde).

Altra pianta che fa al caso nostro è il gelsomino asiatico, detto anche Summer Sunset. È una pianta sempreverde tappezzante e, a differenza della sua variante classica, il suo punto forte sono le foglie. Le foglie del gelsomino asiatico sono coriacee e presentano suggestive sfumature che vanno dal giallo al rosso. Questa variante è molto resistente e non cederà nemmeno ai geli più pungenti.

Vediamo, per finire, la regina delle piante pendenti.

La risposta esatta per ogni balcone mozzafiato

Rampicante, tappezzante e ricadente, l’edera è sempre la risposta esatta per ogni balcone ambizioso. Di solito si fa crescere lungo il muro, ma può essere piantata in vaso o nelle fioriere sfruttando al massimo l’effetto ricadente. Sia nella variante verde che in quella variegata presenta foglie trilobate che vanno dal verde estivo al giallo autunnale. Semplice da mantenere, l’edera è sempre una garanzia per vincere il premio di miglior balcone del vicinato.

Approfondimento

