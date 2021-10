Molti pensano che truccarsi sia una cosa semplice e non richieda troppo tempo e accorgimenti. Ma se non usiamo le tecniche giuste e andiamo di fretta, rischiamo di combinare un vero disastro al nostro viso. Infatti, se non abbiamo anche solo le luci adatte, il risultato potrebbe essere a dir poco imbarazzante.

Non importa che abbiamo 20 o 60 anni, esistono dei metodi da rispettare per non avere un trucco indecente. Certo, ogni età presuppone uno stile diverso e dei colori appropriati, ma questo non vuol dire rinunciare al make up o a nuance sensuali e degne di nota.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Primo aspetto fondamentale è la qualità degli strumenti, poi dovremmo pensare anche alla qualità dei prodotti e alla consistenza.

La scelta dipenderà anche dal tipo di pelle che abbiamo e se sono evidenti i segni del tempo sul nostro viso. Per quanto riguarda i colori, basterà abbinarli ai nostri capelli e colorito, oltre che al tipo di abbigliamento che indossiamo. Lo stile, invece, potrà anche dipendere se abbiamo le palpebre cadenti, labbra carnose, viso tondo, scegliendo alcune tecniche a discapito di altre.

Come vedremo, sembra incredibile, ma per non avere l’ombretto sbavato basterebbe applicarlo in questo modo, scopriamo come.

Errori da non commettere

Non è raro pensare di avere fatto un make up da professionisti e poi, dopo poche ore, rendersi conto che il trucco è sbavato. Oltre che trovare difetti al fondotinta, il problema più comune è non ritrovare più l’ombretto come lo avevamo applicato, quindi sbavato o a grumi. Questo dipende anche dal tipo di ombretto che scegliamo e in che modo lo applichiamo, sia con le dita che con il pennello, in un certo modo.

Un errore da non fare è applicarlo dall’esterno verso l’interno, orizzontalmente. In questo modo si formeranno pieghette che renderanno il viso stanco. Altro errore comune è mettere una quantità spropositata di ombretto in polvere, che poi tenderà a cadere e imbrattare parte del viso.

Inoltre, gli occhi sono la prima cosa che dovremmo truccare, rispetto al fondotinta, proprio per evitare problemi del genere. Quindi, scegliamo l’ombretto in polvere o in crema e usiamo dei semplici accorgimenti per truccare gli occhi con stile.

Sembra incredibile ma per non avere l’ombretto sbavato basterebbe applicarlo in questo modo

La tecnica indispensabile per mantenere a lungo anche l’ombretto è l’uso del primer, utile per farlo aderire e non creare pieghe e sbavature. Poi, bisognerebbe applicare una matita della stessa tonalità, sfumandola, solo dopo mettiamo l’ombretto in polvere.

Se invece decidiamo di usare quello in crema, dopo il primer, applichiamo alla fine una cipria illuminante o trasparente. Se abbiamo la pelle particolarmente grassa, poi, cerchiamo di scartare gli ombretti in crema e stick, che sono più adatti a chi ha la pelle secca.