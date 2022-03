In molti sono in cerca della loro anima gemella o forse pensano di averla trovata e hanno solo bisogno di un po’ di incoraggiamento per ritrovare l’intimità. In entrambi i casi la scienza suggerisce una soluzione, che potrebbe fare avvicinare due persone che si stanno conoscendo o che vogliono approfondire il rapporto. Questa soluzione consiste in un test di diverse domande a cui entrambe le persone coinvolte dovranno rispondere con sincerità. Sarà proprio questa a incoraggiare a sentirci più vulnerabili, attirando a sé l’altra persona e (così dice la ricerca) facendola innamorare.

Innamorarsi secondo la scienza

Tutto è cominciato con il professor Arthur Aron, psicologo che ha guidato una ricerca con l’obiettivo di creare una teoria perfetta dell’innamoramento. Questa dovrebbe portare due sconosciuti a innamorarsi utilizzando una serie di domande. Da qui il famoso esperimento del 1997, i cui risultati sono stati riportati in voga nel 2015 dal saggio scritto da Mandy Len Catron. Una nuova ondata di popolarità arriva poi con la serie Big Bang Theory nel momento in cui i suoi protagonisti provano la veridicità di questa teoria.

Ma cosa sostiene davvero la teoria del dottor Aron? In base ai risultati, rispondendo a 36 domande in una stanza vuota, due sconosciuti sarebbero in grado di innamorarsi in soli 45 minuti o (quantomeno) di avvicinarsi in maniera inverosimile.

Per portare qualcuno a innamorarsi di noi basterebbe rispondere a queste semplici domande secondo la scienza

Cosa contengono queste 36 domande per avere un effetto così radicale sulle persone? Gli argomenti spaziano molto, includendo gli interessi dell’altro, le sue esperienze e i suoi valori. In definitiva, si tratta di interessarsi davvero alla risposta dell’altro, chiedendogli cose molto intime su lui stesso. In più, l’ambiente piuttosto asettico porta a concentrare l’attenzione unicamente sul proprio partner, evitando distrazioni.

Si passa dal chiedere i dettagli sulla propria giornata ideale al domandare le motivazioni di un nostro rimpianto per qualcosa che non abbiamo fatto nonostante lo desiderassimo. Chiediamo dei ricordi più tristi e di quelli più felici e arriviamo a chiedere all’altro quali pensa che siano i nostri pregi più grandi.

Per portare qualcuno a innamorarsi di noi, possiamo testare questa teoria con la nostra dolce metà o quel qualcuno per cui abbiamo una cotta da tempo. Ci basterà cercare in rete il test delle 36 domande di Arthur Aron. Assicuriamoci soltanto di rispondere seriamente, con tutta l’onestà di cui siamo capaci, e avremo più probabilità di venire ripagati con la stessa moneta. Il risultato potrebbe essere un rapporto più profondo, basato sulla fiducia e sul rispetto.

Approfondimento

Per smettere di litigare con il proprio partner potremmo usare questi trucchi degli esperti e che pochi conoscono