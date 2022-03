Per chi ha l’abitudine di digitare frettolosamente su un supporto elettronico o non ha ancora acquisito dimestichezza nel farlo, spesso il correttore ortografico si rivela molto utile. Quando però è automatico, per alcune persone può rivelarsi abbastanza fastidioso da spingerle a disattivarlo.

Tra i dispositivi che fanno uso di questa funzione ci sono gli iPhone. In questa guida illustreremo come disattivarla in pochi e semplici passaggi.

Come disattivare il correttore automatico dell’iPhone

Il procedimento da seguire è molto semplice. Basta accedere alle Impostazioni del dispositivo cliccando sull’icona che rappresenta una rotella grigia, poi cliccare su Generali e Tastiera. Infine, disattivare la Correzione automatica cliccando a sinistra della levetta grigia.

Anche se talvolta può creare dei piccoli inconvenienti, questa funzione può rivelarsi utile in alcune occasioni, come quando c’è bisogno di scrivere rapidamente un messaggio.

In casi come questi, non ci sarà però bisogno di riattivarla. Si può infatti ricorrere ad una funzione di iOS che svolge un compito simile, ma in modo molto più mirato.

La funzione Sostituzione Testo

Grazie a questa impostazione, quando si scrive una determinata abbreviazione, il sistema la sostituisce automaticamente con la frase o parola indicata dall’utente. Ad esempio, “cmq” con “comunque”, “sto arr” con “sto arrivando”.

Per accedervi, bisogna ancora una volta cliccare su Impostazioni, Generali e poi Tastiera. Non resta che andare su Sostituzione Testo e cliccare sul segno ”+” in alto a destra dello schermo. Nel caso sopracitato, bisogna scrivere ”cmq” accanto ad Abbreviazione e la forma corretta, ”comunque”, accanto alla frase. Fatto ciò, cliccare su Salva e ripetere l’operazione con tutte quante le abbreviazioni che si è soliti usare.

In questo modo, si potranno scrivere messaggi anche lunghi premendo meno tasti e senza incappare negli inconvenienti talvolta dovuti al correttore automatico.

