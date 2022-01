Durante la stagione invernale non si può fare a meno di quei capi caldi e avvolgenti che ci proteggono dal freddo. Impossibile rinunciare ai tanto amati maglioni di lana. In commercio se ne trovano di tutti i tipi, stampe e colori.

Sciarpe e cappelli, poi, sono gli accessori migliori per completare il look sia maschile che femminile. Utili e di tendenza ci salvano dalle intemperie.

Consigli per proteggersi dal freddo

Per proteggersi dal freddo, ovviamente non possono mancare cappotti e giubbini più pesanti. Ecco quelli migliori anche per le over 50 da acquistare subito approfittando dei saldi invernali.

Inoltre, anche avere i piedi caldi è importante per affrontare al meglio l’inverno. Ecco, dunque, alcuni piccoli escamotage per mantenere i piedi caldi nelle scarpe e sentirsi subito meglio anche nelle giornate più umide e fredde.

Occhio anche a queste calzature dal tacco comodissimo che stanno spopolando per la stagione invernale e che piacciono alle giovanissime ma anche alle donne più adulte. Ideali anche da abbinare ai tanto amati maglioni che impazzano in questo periodo.

Ovviamente, parlare di capi invernali significa anche fare i conti con un bucato che talvolta risulta difficile da lavare. Difatti, può succedere che durante il lavaggio maglioni e sciarpe e cappelli di lana si rovinino. Basta l’impostazione errata della lavatrice o un passaggio sbagliato durante il lavaggio a mano per danneggiare i capi. A causa dell’umidità o delle temperature alte dell’acqua le fibre di lana tendono ad indurirsi e a far scomparire l’effetto morbido del maglione o della sciarpa appena acquistata.

Questa sera, dunque, cercheremo di capire come recuperare sciarpe e maglioni di lana infeltriti con queste 3 astuzie casalinghe perfette per salvare i capi invernali

Per allungare la vita del nostro maglione infeltrito ed evitare di buttarlo via qualche soluzione ci sarebbe.

Ovviamente, prima di provare i vari metodi è sempre consigliato leggere innanzitutto l’etichetta del capo da lavare. In questo modo eviteremo di peggiore la situazione adottando un lavaggio non consono al tessuto.

Inoltre, in commercio esistono moltissimi prodotti specifici per risolvere il problema. Tuttavia, per chi volesse provare alcune alternative, ecco 3 metodi della nonna che promettono risultati formidabili.

Per il primo trucchetto, versare 80 millilitri di balsamo per capelli in una bacinella con acqua tiepida e non calda. Mescolare e immergere nella soluzione il maglione. Lasciare in ammollo per 3 o 4 ore e provvedere al lavaggio impostando l’apposito programma per i capi in lana. In linea generale, mai superare i 30 °C. Scegliere un detersivo delicato ed evitare la centrifuga. Inoltre, mai far asciugare il maglione troppo vicino a fonti di calore.

Un metodo ideale per l’asciugatura è quello di stendere maglioni, sciarpe ed altri capi di lana in modo orizzontale. In tal modo si evita la perdita della forma originale.

Il secondo metodo

L’ammoniaca potrebbe risultare efficace per salvare un maglione infeltrito. Basta creare una miscela di acqua e ammoniaca versate in parti uguali e mettere in ammollo il maglione per qualche ora. Secondo il rimedio della nonna, il capo poi va immerso nel latte e lasciato in ammollo per altri 30 minuti. Infine, bisognerà lavare il capo a mano con detersivo delicato adatto per la lana.

Il terzo trucchetto della nonna da provare

Due cucchiai di shampoo per bambini sciolti in acqua tiepida dovrebbero funzionare come un vero toccasana per il maglione infeltrito. Immergere nella soluzione il capo per circa 25 minuti e poi provvedere ad un lavaggio delicato.

Con questi 3 metodi le fibre dovrebbero distendersi, regalando volume e morbidezza al tessuto. Dunque, ecco come recuperare sciarpe e maglioni di lana infeltriti con queste 3 astuzie casalinghe perfette per salvare i capi invernali.