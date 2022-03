Il periodo economico attuale non è fra i più floridi e spesso ci si può trovare anche a 50 o più anni a dover cercare una nuova occupazione. Inoltre molti persone in cerca di lavoro non sono in possesso di diploma. Qualche decennio fa la formazione scolastica superiore non era così scontata come ora. Questo avveniva perché l’offerta di opportunità lavorative era alta e c’era subito pronto un posto di lavoro appena terminata la scuola dell’obbligo. Le Agenzie di somministrazione lavoro italiane e stranieri nella propria reportistica annuale stilano un elenco di figure professionali più richieste. Fra queste annoveriamo anche delle opportunità per chi non è in possesso di scuola superiore. Vediamone alcune.

Ecco 5 lavori molto richiesti per i quali non è necessario un diploma di scuola superiore anche per chi ha più di 50 anni

Il vero elemento in più in questi casi è dato dall’esperienza. L’esperienza diventa il punto a favore per poter esser scelti. Gli esperti consigliano quindi sia in fase di scrittura del curriculum, sia in fase di colloquio, di valorizzare questo aspetto. Ecco 10 profili molto ricercati per i quali il diploma non richiesto.

Il Fornaio

Di certo è un lavoro faticoso, notturno e in molti non sono disposti ad alzarsi nel cuore della notte per raggiungere il forno. La scarsità di candidati però rende questa figura sempre più ricercata. La formazione viene spesso impartita dal titolare del forno o dal capo-fornaio ma anche gli enti di settore organizzano corsi per il reinserimento lavorativo erogati dagli enti.

Il Custode o il portinaio

Molte ricerche di lavoro in ambito privato non richiedono diploma. Si può diventare custodi per un’azienda oppure di un condominio. In questi oltre a monitorare le offerte di lavoro, è possibile inviare la propria candidatura anche agli amministratori di condominio.

Il dog sitter

Chi è amante dei cani o degli animali domestici può cercare lavoro presso pensioni per cani o strutture dog friendly. Soprattutto per il periodo estivo, sono molte le strutture che cercano personale che accudisca i cani degli ospiti.

Il benzinaio

L’addetto alla pompa di benzina è una figura ricercata soprattutto per alcuni turni. Stessa cosa vale per il lavaggio auto: non viene richiesto alcun diploma. È possibile ricercare fra gli annunci di lavoro oppure portare brevi manu il proprio curriculum vitae ai distributori.

Il personale per food delivery

Oltre che alle note piattaforme nazionali di food delivery, stanno sorgendo in tutte le grandi città italiane delle startup. Per la maggior parte si tratta di cooperative che forniscono un servizio di consegne alternativo ai grandi player del food delivery. La candidatura spontanea per ristoranti, pizzerie ma addirittura fiorai è sempre un ottimo modo per farsi conoscere direttamente.

È possibile partecipare anche a bandi di concorso pubblici per i quali non è richiesto un diploma. Dunque, ecco 5 lavori molto richiesti e spesso sottovalutati.

